Омские власти готовятся расширять улицу 10 лет Октября
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 14:44, последнее обновление 4 декабря 2017, 17:27  •  печать

Омские власти готовятся расширять улицу 10 лет Октября

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Ширина дороги увеличится на участке в районе Восьмого арбитражного апелляционного суда.

В 2018 году планируется расширить улицу 10 лет Октября на небольшом участке дороги на отрезке между улицами Учебной и 30 лет ВЛКСМ. Планируется расширить дорогу, заменить ливневую канализацию и фонари, проложить для пешеходов новый тротуар.

- Реконструкция обойдется бюджету в 2,5 миллиона рублей, - озвучила расчеты мэрии ее пресс-служба.

 

Работы, ответственным за которые назначен департамент строительства городской администрации, будут выполнять в рамках муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы".

Теги  •  #автодорога #департамент строительства #мэрия #улица 10 лет Октября

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