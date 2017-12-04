Омские власти готовятся расширять улицу 10 лет Октября

В 2018 году планируется расширить улицу 10 лет Октября на небольшом участке дороги на отрезке между улицами Учебной и 30 лет ВЛКСМ. Планируется расширить дорогу, заменить ливневую канализацию и фонари, проложить для пешеходов новый тротуар.

- Реконструкция обойдется бюджету в 2,5 миллиона рублей, - озвучила расчеты мэрии ее пресс-служба.

Работы, ответственным за которые назначен департамент строительства городской администрации, будут выполнять в рамках муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы".