Дорогу в Омской области в обход Казахстана построят через три года

На строительство дороги в обход участков соседнего государства в Русско-Полянском районе нужно более 700 млн руб.

Более девяти километров дороги из Павлоградки в Русскую Поляну пролегает по территории Казахстана. Чтобы не устанавливать на данном участке пограничные пункты, российские власти пытались договориться с казахской стороной насчет обмена земельными участками, но на федеральном уровне этот вопрос так и не был решен. Теперь в Омской области вынужденно строят обходную дорогу.

Уже готова проектно-сметная документация, она прошла экспертизу. Стоимость 16-километровой дороги третьей категории с твердым покрытием в обход казахстанских земель составляет 706 млн руб. В 2018 году на ее строительство запланировано 42 млн руб., и на 2019-2020 годы запланирована остальная сумма, - сообщил заместитель министра строительства и ЖКК Дмитрий Христолюбов.

По словам замминистра, строительство дороги в обход земель Казахстана планируют окончить только к концу 2020 г. Ранее региональные власти планировали открыть объезд на год раньше.