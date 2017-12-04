Начало новой недели в Омске будет малоснежным

Синоптики рассказали, какая погода ожидает омичей в первые дни недели с 4 по 6 декабря.

Сибирская зима еще не до конца вступила в свои права, потому суровых холодов в начале недели не будет. Сегодня, 4 декабря, днем столбик термометра по области может подняться до -2 градусов, в городе температура воздуха прогнозируется около -7 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывистый. Местами возможен небольшой снег, метель. Атмосферное давление будет падать.

В последующие дни 5 и 6 декабря существенных изменений в погоде не будет. Местами ожидается снег, слабые гололедные явления на дорогах. Во вторник температура воздуха ночью может опускаться до -10 градусов, днем прогреваться до -5.

По информации Обь-Иртышского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в дальнейшем на фоне повышенного атмосферного давления сохранится умеренно морозная погода с интенсивным выхолаживанием в ночные часы и большой вероятностью возникновения тумана и изморози.

Несмотря на то, что синоптики обещали обильные осадки в первые дни декабря, снега в городе пока мало.