Начало новой недели в Омске будет малоснежным
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 09:16, последнее обновление 4 декабря 2017, 10:09  •  печать

Начало новой недели в Омске будет малоснежным

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Синоптики рассказали, какая погода ожидает омичей в первые дни недели с 4 по 6 декабря.

Сибирская зима еще не до конца вступила в свои права, потому суровых холодов в начале недели не будет. Сегодня, 4 декабря, днем столбик термометра по области может подняться до -2 градусов, в городе температура воздуха прогнозируется около -7 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывистый. Местами возможен небольшой снег, метель. Атмосферное давление будет падать.

В последующие дни 5 и 6 декабря существенных изменений в погоде не будет. Местами ожидается снег, слабые гололедные явления на дорогах. Во вторник температура воздуха ночью может опускаться до -10 градусов, днем прогреваться до -5.

По информации Обь-Иртышского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в дальнейшем на фоне повышенного атмосферного давления сохранится умеренно морозная погода с интенсивным выхолаживанием в ночные часы и большой вероятностью возникновения тумана и изморози.

Несмотря на то, что синоптики обещали обильные осадки в первые дни декабря, снега в городе пока мало.

Теги  •  #ветер #погода #снег

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Комментарии
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Анна Орлова  •  4 декабря 2017, 10:56

Не знаю, сколько градусов было ночью, но с утра на стекле морозные узоры. Значит, все-таки подмораживает.

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