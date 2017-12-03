После сегодняшнего заката омичи смогут наблюдать суперлуну

Суперлуние можно будет наблюдать в ночь с 3 на 4 декабря, когда полная Луна максимально сблизится с Землей и будет казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. Как сообщается на сайте Роскосмоса, явление можно увидеть с 18:49 по московскому времени.

- Суперлуние можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды, - говорится на сайте Роскосмоса.

Впрочем, руководитель омского планетария Владимир Крупко не считает это событие редким, отмечая, что суперлуна астрологический, а не астрономический термин.

- Классически считается, что суперполнолуния повторяются каждые 14 лунаций (лунных месяца), что соответствует 413,4 земным суткам. В мае Луна была больше, чем будет в декабре. Каждому самостоятельно решать событие это или нет, - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Добавим, что в следующий раз суперлуние можно будет наблюдать только в 2018 году в ночь на 2 января.