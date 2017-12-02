Из-за нелетной погоды задержали рейсы из Москвы в Омск

Сегодня, 2 декабря, рейсы из Москвы в Омск таких авиакомпаний, как "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Сибирь" были задержаны. По расписанию омского аэропорта, самолеты из столицы должны были начать приземляться с 04:35 по местному времени. В действительности же первый борт сел только ближе к 6 утра, последний из четырех, назначенных на сегодняшнее утро, – в 10:27.

При этом вылеты из Домодедово задержали в среднем на час, из Шереметьево – на 3-4 часа. Это оказалось связано с нелетной погодой, установившейся в столице, пояснили "Омск Здесь" в омском аэропорту. Также не смогли вылететь вовремя пассажиры, направляющиеся в другие города.

Добавим, вечером из Москвы в Омск ожидается еще два рейса. В аэропорту посоветовали пассажирам и встречающим за 2-3 часа узнавать у диспетчеров, не будет ли задержек.