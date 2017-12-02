Из-за нелетной погоды задержали рейсы из Москвы в Омск
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  2 декабря 2017, 13:42, последнее обновление 2 декабря 2017, 14:15  •  печать

Из-за нелетной погоды задержали рейсы из Москвы в Омск

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Задержка у разных авиаперевозчиков составила от одного до четырех часов.

Сегодня, 2 декабря, рейсы из Москвы в Омск таких авиакомпаний, как "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Сибирь" были задержаны. По расписанию омского аэропорта, самолеты  из столицы должны были начать приземляться с 04:35 по местному времени. В действительности же первый борт сел только ближе к 6 утра, последний из четырех, назначенных на сегодняшнее утро, – в 10:27.

При этом вылеты из Домодедово задержали в среднем на час, из Шереметьево – на 3-4 часа. Это оказалось связано с нелетной погодой, установившейся в столице, пояснили "Омск Здесь" в омском аэропорту. Также не смогли вылететь вовремя пассажиры, направляющиеся в другие города.

Добавим, вечером из Москвы в Омск ожидается еще два рейса. В аэропорту  посоветовали пассажирам и встречающим за 2-3 часа узнавать у диспетчеров, не будет ли задержек.

Теги  •  #авиаперевозки #аэропорт #Домодедово

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Комментарии
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Таня Шапран  •  2 декабря 2017, 15:16

Да, задержка вылета - неприятно. Но лучше уж подождать, коль погода против.

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