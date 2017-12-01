В первые дни зимы Омск завалит снегом
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  1 декабря 2017, 16:43, последнее обновление 1 декабря 2017, 16:50  •  печать

В первые дни зимы Омск завалит снегом

Автор:

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать омичам в ближайшие дни.

В выходные дни и в начале следующей недели в Омской области ожидается снег и метель. Температура воздуха ночью будет колебаться от -10…-15° до -5…-10°, местами -20°, днем от -7…-12° до -1…-6°.

Так, завтра, 2 декабря, ночью будет -13...-18°, при прояснении до -22°. Днем -5...-10°. Местами снег, слабая метель. Ветер 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. 3 декабря температура ночью составит -5...-10°, при прояснении до -15°, днем -2...-7°. Местами пройдет снег и слабая метель.

- В дальнейшем на фоне повышенного атмосферного давления сохранится умеренно морозная погода с интенсивным выхолаживанием в ночные часы и большой вероятностью возникновения тумана и изморози, - сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Синоптики также отметили, что в ноябре температура воздуха была выше нормы на 3-5°, и в первых числах месяца максимальная температура воздуха повышалась до +8…+9°. Существенное понижение температуры воздуха наблюдалось в отдельные дни второй декады и последние пять дней ноября.

Напомним также, что, как уже ранее сообщали синоптики, в декабре и январе погода не должна преподнести каких-либо сюрпризов, а февраль будет немного теплее обычного.

Теги  •  #зима #погода

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Виктория Прищепова  •  1 декабря 2017, 17:42

Снег зимой - это здорово! Не люблю, когда температура около нуля и под ногами каша. 

Ответить
Злата Маркова  •  1 декабря 2017, 17:24

Слишком много снега не хочется, но ничего не поделать, а вот, что морозы ожидаются умеренные, это хорошо, можно будет больше гулять на улице.

Ответить
Последние новости
Следователи раскрыли подробности дела о захвате в заложники годовалого ребенка  •  сегодня, 18:13  •  
Полицейские возбудили уголовное дело после смертельной аварии на Левобережье  •  сегодня, 15:47  •  
Выходные в Омске: "Около полуночи" споем песни бардов  •  сегодня, 15:42
Девятнадцать омичей будут отвечать за выборы президента России  •  сегодня, 15:15
Суд присяжных не поверил бойцу ММА, обвиняемому в жестоком убийстве водителя  •  сегодня, 14:22  •   1
Директору "Омской топливной компании" грозит десять лет колонии  •  сегодня, 13:05
Еще новости