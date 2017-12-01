В первые дни зимы Омск завалит снегом

В выходные дни и в начале следующей недели в Омской области ожидается снег и метель. Температура воздуха ночью будет колебаться от -10…-15° до -5…-10°, местами -20°, днем от -7…-12° до -1…-6°.

Так, завтра, 2 декабря, ночью будет -13...-18°, при прояснении до -22°. Днем -5...-10°. Местами снег, слабая метель. Ветер 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. 3 декабря температура ночью составит -5...-10°, при прояснении до -15°, днем -2...-7°. Местами пройдет снег и слабая метель.

- В дальнейшем на фоне повышенного атмосферного давления сохранится умеренно морозная погода с интенсивным выхолаживанием в ночные часы и большой вероятностью возникновения тумана и изморози, - сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Синоптики также отметили, что в ноябре температура воздуха была выше нормы на 3-5°, и в первых числах месяца максимальная температура воздуха повышалась до +8…+9°. Существенное понижение температуры воздуха наблюдалось в отдельные дни второй декады и последние пять дней ноября.

Напомним также, что, как уже ранее сообщали синоптики, в декабре и январе погода не должна преподнести каких-либо сюрпризов, а февраль будет немного теплее обычного.