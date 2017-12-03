Дорогу в зоне коммунальной аварии в Омске перекрыли

Для проведения работ по ликвидации последствий ЧП дорогу по улице 4-я Транспортная было решено временно перекрыть.

Как сообщили в мэрии Омска, принято решение о необходимости перекрытия движения по автомобильной дороге по улице 4-я Транспортная от улицы Богдана Хмельницкого до улицы 3-я Молодежная, в том числе пересечение улицы 4-я Транспорта и улицы Берко Цемента. Это нужно для проведения ремонтных работ. Маршрутные транспортные средства направлены по улице 3-я Транспортная.

Добавим, что в Омске создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в Комсомольском поселке. Его возглавил исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Напомним, что сегодня ночью в Октябрьском округе произошел порыв технического водопровода холодного водоснабжения Омского шинного завода. В результате розлива воды подтоплена промышленная зона и прилегающие дворы по улицам 4-я Транспортная, Берко Цемента и Запорожская. Пострадали 10 домов и школа. Сейчас на месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы.