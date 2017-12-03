Двор в Омске превратился в каток из-за коммунальной аварии
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  3 декабря 2017, 11:04, последнее обновление 3 декабря 2017, 13:35  •  печать

Двор в Омске превратился в каток из-за коммунальной аварии

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Сотрудники "ОмскВодоканала" выехали к месту коммунальной аварии, произошедшей на улице 4-я Транспортная.

Сегодня, 3 декабря, в социальных сетях появились фото и видео потопа в одном из омских дворов. Авария произошла ранним утром на улице 4-я Транспортная - там прорвало трубу с холодной водой.

 

В центральной диспетчерской службе "ОмскВодоканала" "Омск Здесь" сообщили, что произошел обрыв трубопровода ведомственных сетей. На месте работают аварийные бригады. Специальная техника откачивает скопившуюся во дворе воду. Работы планируется закончить в течение дня.

 

Теги  •  #коммунальная авария #ОмскВодоканал #улица 4-я Транспортная

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Комментарии
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Роман Орехов  •  3 декабря 2017, 15:40

Не позавидуешь жильцам близлежащих домов, теперь этот лёд надолго будет держать всех тонусе, у нас такое ЧП тоже было в прошлом году, две недели скользили, хотя и песком все засыпали.

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Николай Лом  •  3 декабря 2017, 12:11

Все как обычно. Все лето отключают воду, делая опрессовку, а зимой авария за аварией.

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