Двор в Омске превратился в каток из-за коммунальной аварии

Сегодня, 3 декабря, в социальных сетях появились фото и видео потопа в одном из омских дворов. Авария произошла ранним утром на улице 4-я Транспортная - там прорвало трубу с холодной водой.

В центральной диспетчерской службе "ОмскВодоканала" "Омск Здесь" сообщили, что произошел обрыв трубопровода ведомственных сетей. На месте работают аварийные бригады. Специальная техника откачивает скопившуюся во дворе воду. Работы планируется закончить в течение дня.