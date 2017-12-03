Двор в Омске превратился в каток из-за коммунальной аварии

Сегодня, 3 декабря, в социальных сетях появились фото и видео потопа в одном из омских дворов. Авария произошла ранним утром на улице 4-я Транспортная - там прорвало трубу с холодной водой.
В центральной диспетчерской службе "ОмскВодоканала" "Омск Здесь" сообщили, что произошел обрыв трубопровода ведомственных сетей. На месте работают аварийные бригады. Специальная техника откачивает скопившуюся во дворе воду. Работы планируется закончить в течение дня.
Не позавидуешь жильцам близлежащих домов, теперь этот лёд надолго будет держать всех тонусе, у нас такое ЧП тоже было в прошлом году, две недели скользили, хотя и песком все засыпали.
Все как обычно. Все лето отключают воду, делая опрессовку, а зимой авария за аварией.