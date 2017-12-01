На севере Омской области открыли три новых моста
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  1 декабря 2017, 08:58, последнее обновление 1 декабря 2017, 10:07  •  печать

На севере Омской области открыли три новых моста

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Все они построены в Усть-Ишимском районе и соединили берега рек Суя, Саргуска и Ухтырма.

Мосты построены взамен аварийных деревянных переправ, которые движущиеся автомобили могли обрушить и оставить населенные пункты северного района области без транспортного сообщения. Обветшалые конструкции демонтировали, реконструировали водоотводы, а после возвели новые мосты, которые выдержат транспорт любого веса.

Протяжённость моста через реку Ухтырма составляет 50,9 м, через реку Саргуска - 49,6 м, через реку Суя - 51,4 м с подъездами 3,3 км, 1,1 км и 0,4 км соответственно, - поясняет пресс-служба правительства Омской области.

Железобетонные конструкции мостов должны прослужить не менее пяти десятков лет, на их строительство было выделено 220 млн руб. из областного бюджета в рамка программы "Развитие транспортной системы Омской области".

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Теги  •  #мост #Омская область #Усть-Ишимский район

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