Омску нужны еще два моста через Иртыш

Строительство двух мостов через Иртыш предусмотрено генпланом развития Омска. Они нужны городу, жители которого простаивают драгоценное время в пробках. Но перспективы строительства весьма туманны. Разрабатывать проекты и называть хотя бы примерные сроки можно будет только при наличии денег, которых всегда недостаточно.

Строить мосты пока никто не планирует, - пояснил корреспонденту "Омск Здесь" директор департамента строительства Илья Трушников. - Они прописаны в генплане города, где на каждом перекрестке значатся путепроводы, но мы же понимаем, что это нереально. Мосты очень нужны Омску, но это, так скажем, "хотелки", говорить о планах строительства сейчас никто не может.