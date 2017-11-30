Омску нужны еще два моста через Иртыш
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 30 ноября 2017, 17:18, последнее обновление 30 ноября 2017, 17:23  •  печать

Омску нужны еще два моста через Иртыш

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Один мост нужен для соединения поселка Солнечного и Нефтяников, второй - в районе улицы Труда.

Строительство двух мостов через Иртыш предусмотрено генпланом развития Омска. Они нужны городу, жители которого простаивают драгоценное время в пробках. Но перспективы строительства весьма туманны. Разрабатывать проекты и называть хотя бы примерные сроки можно будет только при наличии денег, которых всегда недостаточно.

Строить мосты пока никто не планирует, - пояснил корреспонденту "Омск Здесь" директор департамента строительства Илья Трушников. - Они прописаны в генплане города, где на каждом перекрестке значатся путепроводы, но мы же понимаем, что это нереально. Мосты очень нужны Омску, но это, так скажем, "хотелки", говорить о планах строительства сейчас никто не может. 

Теги  •  #генплан #Иртыш #мост

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