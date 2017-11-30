На ремонт Ленинградского моста нужно полмиллиарда
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 30 ноября 2017, 16:41, последнее обновление 30 ноября 2017, 17:38  •  печать

На ремонт Ленинградского моста нужно полмиллиарда

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В ближайших планах мэрии Омска стоит ремонт Ленинградского моста. Но всей суммы в городском бюджете нет, деньги планируется привлечь из федеральной казны.

Как сообщили в городской администрации, вместе с руководством области мэрия ищет возможность начать ремонт Ленинградского моста в 2018 году. Стоимость работ предварительно оценили в 450 млн рублей, но из-за ограниченности местного бюджета власти отправили запросы о софинансировании в федеральные структуры.

- В следующем году будут продиагностированы Комсомольский, Ленинградский мосты и мост имени 60-летия ВЛКСМ. Средства на это заложены в проекте муниципального бюджета. Будет разработана проектно-сметная документация и определены точные затраты на капитальный ремонт сооружений, - прокомментировала директор бюджетного учреждения "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства" Галина Зурнаджан.

Она также уточнила, что по правилам технической эксплуатации мосты и путепроводы нуждаются в диагностике и обследовании каждые 10 лет. Также в следующем году заменят дорожное покрытие на путепроводах по улицам Кирова, Лизы Чайкиной, Госпитальной. Выделение денег запланировали по программе "Безопасные и качественные дороги".

Теги  •  #Ленинградский мост #мост #ремонт

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