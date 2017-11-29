Половина активов омского "Мостовика" перейдет к компании Сбербанка

ФАС России удовлетворила ходатайство московского ООО "СБК Альянс" о получении в собственность 50% основных производственных средств находящегося в процедуре конкурсного производства омского "НПО "Мостовик". Об этом сообщается на сайте федерального ведомства. Ходатайство было подано еще 30 октября. По мнению антимонопольного органа, эта сделка не приведет к ограничению конкуренции.

Добавим, в 2014 году Сбербанк через "СБК-Ритейл" уже получил 20-процентную долю в "Мостовике". В октябре 2017 года "СБК альянс" приобрел на торгах здания, земельные участки, сооружения, сети, временные здания в составе нескольких лотов, принадлежащие "Мостовику". Цена продажи составила 746 млн руб. и 68 млн руб. Добавим, что ООО "СБК Альянс" зарегистрировано в Москве и входит в группу компаний Сбербанка. Основной вид деятельности предприятия - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

НПО "Мостовик" - одно из крупнейших предприятий по строительству мостовых объектов и гидротехнических сооружений в России - было признано банкротом в 2015 году. Руководитель "Мостовика" Олег Шишов осужден год назад за растрату. В начале 2017 года освободился условно-досрочно.