Омичи в этом году не смогут пожениться 31 декабря
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 12:44, последнее обновление 29 ноября 2017, 12:45  •  печать

Омичи в этом году не смогут пожениться 31 декабря

Автор:

Связать себя узами брака в последний день уходящего года не получится - у органов ЗАГС будет выходной.

Так как в этом году 31 декабря выпадает на воскресенье, ЗАГСы Омска не смогут предложить горожанам регистрацию брака под Новый год. Последний день, когда в этом году можно будет заключить брак или подать заявление на регистрацию, будет пятница, 29 декабря. В субботу, 30 декабря, органы ЗАГС будут работать до обеда, регистрируя только смерть. 

- После Нового года подать заявление или оформить брак можно будет в первый рабочий день, - 9 января 2018 года, но в соответствии с поданными ранее заявлениями, - сообщили "Омск Здесь" в управлении ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области.

Напомним, что в прошлом году 31 декабря выпало на самый популярный у молодоженов день - субботу. Тогда связать себя узами брака решились 20 омских пар.

Отметим также, что согласно данным Омскстата, за десять месяцев в регионе было зарегистрировано 12 111 браков, а развод оформили 7130 супружеских пар. Таким образом, в расчете на тысячу жителей приходится в среднем 7 браков и 4 развода.

Теги  •  #31 декабря #ЗАГС #свадьба

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Аида Лиротто  •  29 ноября 2017, 15:09

А зачем заключать брак в канун Нового года? Странно. Каждый из этих праздников велик по-своему и должен быть отдельным особенным днем. А так оба праздника перемешаются и кто-нибудь точно забудет поздравить с днем свадьбы в спешке нарезки оливье. Хорошо, что 31-е - выходной день.

Ответить
Последние новости
Половина активов омского "Мостовика" перейдет к компании Сбербанка  •  вчера, 21:53
Омская школьница родит от отца-насильника  •  вчера, 21:42
В Омске супруги украли у подруги 660 тысяч рублей  •  вчера, 20:41
Депутаты хотят взыскать деньги с "Омскгражданпроекта" за невнесенные в кадастр участки  •  вчера, 20:10
Следком потребовал внести в кадастр земли, за которые судят Меренкова  •  вчера, 19:40
Инаугурацию Оксаны Фадиной перенесли в Концертный зал Омска    •  вчера, 19:39
Еще новости