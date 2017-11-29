Омичи в этом году не смогут пожениться 31 декабря

Связать себя узами брака в последний день уходящего года не получится - у органов ЗАГС будет выходной.

Так как в этом году 31 декабря выпадает на воскресенье, ЗАГСы Омска не смогут предложить горожанам регистрацию брака под Новый год. Последний день, когда в этом году можно будет заключить брак или подать заявление на регистрацию, будет пятница, 29 декабря. В субботу, 30 декабря, органы ЗАГС будут работать до обеда, регистрируя только смерть.

- После Нового года подать заявление или оформить брак можно будет в первый рабочий день, - 9 января 2018 года, но в соответствии с поданными ранее заявлениями, - сообщили "Омск Здесь" в управлении ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области.

Напомним, что в прошлом году 31 декабря выпало на самый популярный у молодоженов день - субботу. Тогда связать себя узами брака решились 20 омских пар.

Отметим также, что согласно данным Омскстата, за десять месяцев в регионе было зарегистрировано 12 111 браков, а развод оформили 7130 супружеских пар. Таким образом, в расчете на тысячу жителей приходится в среднем 7 браков и 4 развода.