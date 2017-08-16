Самарский олигарх спустил миллионы на свадьбу с моделью из Омска
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 16 августа 2017, 15:17, последнее обновление 16 августа 2017, 15:25  •  печать

Самарский олигарх спустил миллионы на свадьбу с моделью из Омска

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В Подмосковье состоялась свадьба бизнесмена Алексея Шаповалова и модели Ксении Царицыной, которая родом из Омска.

В минувшие выходные прошла свадьба 25-летней российской модели Ксении Царицыной и 41-летнего самарского бизнесмена Алексея Шаповалова. Торжество было организовано в концертном зале "Барвиха Luxury Village", где месяц назад сыграли свадьбу хоккеист Александр Овечкин и модель и актриса Анастасия Шубская.

Фотографии с церемонии до сих пор обсуждают в сети, называя её "шедевральной" и "свадьбой года". Невеста была в красивом свадебном наряде, украшенном бисером и кружевами, а на её руке красовалось 70-каратное бриллиантовое кольцо, стоимость которого оценивается в 50 миллионов рублей.

Отметим, что Ксения Царицына родилась в обычной семье в Омске, а когда ей было шесть лет, семья переехала в Новосибирск. С юного возраста девушка занималась актёрским мастерством, хореографией, пением и волейболом. В семь лет попала в школу моделей, а позже переехала в Москву. В 2011 году на одном из светских мероприятий она познакомилась с Алексеем Шаповаловым. Через год пара перебралась в Объединенные Арабские Эмираты, где у Алексея, по непроверенным данным, строительный бизнес.

Теги  •  #модель #олигарх #свадьба

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  16 августа 2017, 17:44

Красивые и дорогие свадьбы зачастили, то в Краснодаре отличились, теперь ещё одна, самое время сейчас барствовать, зарабатывая здесь, где на пенсию и зарплату врачей и учителей можно только коммуналку оплатить, да покушать скромно

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Jack Daniels  •  16 августа 2017, 15:33

Красиво жить не запретишь...))) Красивая девушка, да и жених тоже ничего, не лошара старый.

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