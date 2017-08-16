Самарский олигарх спустил миллионы на свадьбу с моделью из Омска

В минувшие выходные прошла свадьба 25-летней российской модели Ксении Царицыной и 41-летнего самарского бизнесмена Алексея Шаповалова. Торжество было организовано в концертном зале "Барвиха Luxury Village", где месяц назад сыграли свадьбу хоккеист Александр Овечкин и модель и актриса Анастасия Шубская.
Фотографии с церемонии до сих пор обсуждают в сети, называя её "шедевральной" и "свадьбой года". Невеста была в красивом свадебном наряде, украшенном бисером и кружевами, а на её руке красовалось 70-каратное бриллиантовое кольцо, стоимость которого оценивается в 50 миллионов рублей.
Отметим, что Ксения Царицына родилась в обычной семье в Омске, а когда ей было шесть лет, семья переехала в Новосибирск. С юного возраста девушка занималась актёрским мастерством, хореографией, пением и волейболом. В семь лет попала в школу моделей, а позже переехала в Москву. В 2011 году на одном из светских мероприятий она познакомилась с Алексеем Шаповаловым. Через год пара перебралась в Объединенные Арабские Эмираты, где у Алексея, по непроверенным данным, строительный бизнес.
Красивые и дорогие свадьбы зачастили, то в Краснодаре отличились, теперь ещё одна, самое время сейчас барствовать, зарабатывая здесь, где на пенсию и зарплату врачей и учителей можно только коммуналку оплатить, да покушать скромно
Красиво жить не запретишь...))) Красивая девушка, да и жених тоже ничего, не лошара старый.