Самарский олигарх спустил миллионы на свадьбу с моделью из Омска

В минувшие выходные прошла свадьба 25-летней российской модели Ксении Царицыной и 41-летнего самарского бизнесмена Алексея Шаповалова. Торжество было организовано в концертном зале "Барвиха Luxury Village", где месяц назад сыграли свадьбу хоккеист Александр Овечкин и модель и актриса Анастасия Шубская.

Фотографии с церемонии до сих пор обсуждают в сети, называя её "шедевральной" и "свадьбой года". Невеста была в красивом свадебном наряде, украшенном бисером и кружевами, а на её руке красовалось 70-каратное бриллиантовое кольцо, стоимость которого оценивается в 50 миллионов рублей.

Это было невероятно! Спасибо всем нашим друзьям, что разделили с нами этот великолепный день. Спасибо нашей большой и любящей семье. И конечно же Спасибо моим любимым организаторам этой шедевральной свадьбы. Это было незабываемо. White👰red❤️black🖤#грани Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) Авг 13 2017 в 7:26 PDT

Отметим, что Ксения Царицына родилась в обычной семье в Омске, а когда ей было шесть лет, семья переехала в Новосибирск. С юного возраста девушка занималась актёрским мастерством, хореографией, пением и волейболом. В семь лет попала в школу моделей, а позже переехала в Москву. В 2011 году на одном из светских мероприятий она познакомилась с Алексеем Шаповаловым. Через год пара перебралась в Объединенные Арабские Эмираты, где у Алексея, по непроверенным данным, строительный бизнес.