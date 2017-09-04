Омским заключённым запретили свадьбы во время чумы
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 14:59, последнее обновление 4 сентября 2017, 16:56  •  печать

Омским заключённым запретили свадьбы во время чумы

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Вспышка африканской чумы свиней повлияла на личную жизнь заключённых исправительной колонии, попавшей в зону карантина.

В связи с распространением АЧС в омской колонии введён временный запрет на регистрацию браков с заключёнными. Эту информацию подтвердили "Омск Здесь" в пресс-службе УФСИН России по Омской области. В ведомстве отметили, что ограничения касаются не только брачных церемоний, но и свиданий с заключёнными, однако по завершении карантина все эти меры будут отменены.

Напомним, в ИК-8 карантин сроком в один месяц ввели 20 августа, а исправительные колонии № 3 и 7 отнесены в первую угрожаемую зону. В этих учреждениях проведено отчуждение поголовья свиней, также проверяются передачи на наличие продуктов свиноводства.

Теги  •  #брак #УФСИН #чума

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