Омским заключённым запретили свадьбы во время чумы

В связи с распространением АЧС в омской колонии введён временный запрет на регистрацию браков с заключёнными. Эту информацию подтвердили "Омск Здесь" в пресс-службе УФСИН России по Омской области. В ведомстве отметили, что ограничения касаются не только брачных церемоний, но и свиданий с заключёнными, однако по завершении карантина все эти меры будут отменены.

Напомним, в ИК-8 карантин сроком в один месяц ввели 20 августа, а исправительные колонии № 3 и 7 отнесены в первую угрожаемую зону. В этих учреждениях проведено отчуждение поголовья свиней, также проверяются передачи на наличие продуктов свиноводства.