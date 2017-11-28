В Омске распадается больше половины браков
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 ноября 2017, 13:05  •  печать

В Омске распадается больше половины браков

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В расчете на тысячу жителей приходится в среднем 7 браков и 4 развода.

Смертность в Омске растет быстрыми темпами, а рождаемость, наоборот, падает. Как сообщили в Омскстате, в период с января по октябрь 2017 года в регионе отмечается естественная убыль населения. Всего было зарегистрировано 19 144 родившихся и 21 440 умерших. Таким образом, число умерших на 2296 человек превысило число родившихся.

Общий коэффициент рождаемости соответствовал 11,7 промилле. Общий коэффициент смертности - 13,1 промилле.

Не радует и статистика по бракам: за десять месяцев было зарегистрировано 12 111 браков, а развод оформили 7130 супружеских пар. В расчете на тысячу жителей области приходилось в среднем 7 браков и 4 развода.

Теги  •  #Омскстат #рождаемость #смертность #статистика

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Комментарии
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Олег Малёваный  •  28 ноября 2017, 16:04

печаль

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Илья Семин  •  28 ноября 2017, 15:36

Да, статистика совсем безрадостная. Особенно по смертности и рождаемости. 

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Олег Гелин  •  28 ноября 2017, 20:05

А сколько еще пар не регистрирует официальный брак и они ведь тоже часто разбегаются. Нет в нашей жизни стабильности.

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Анна Орлова  •  28 ноября 2017, 19:39

Ну да, такими темпами превратимся в город-призрак. Хочешь надежды на будущее для своих детей - ищи другой регион.

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