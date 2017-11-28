В Омске распадается больше половины браков

В расчете на тысячу жителей приходится в среднем 7 браков и 4 развода.

Смертность в Омске растет быстрыми темпами, а рождаемость, наоборот, падает. Как сообщили в Омскстате, в период с января по октябрь 2017 года в регионе отмечается естественная убыль населения. Всего было зарегистрировано 19 144 родившихся и 21 440 умерших. Таким образом, число умерших на 2296 человек превысило число родившихся.

Общий коэффициент рождаемости соответствовал 11,7 промилле. Общий коэффициент смертности - 13,1 промилле.

Не радует и статистика по бракам: за десять месяцев было зарегистрировано 12 111 браков, а развод оформили 7130 супружеских пар. В расчете на тысячу жителей области приходилось в среднем 7 браков и 4 развода.