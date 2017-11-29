Омичку не пустили в Турцию из-за кредита на 600 тысяч рублей

Центральный районный суд принял на рассмотрение иск 28-летней омички к региональному управлению службы судебных приставов и пограничному управлению ФСБ России. Как рассказали "Омск Здесь" в суде со слов истицы, в сентябре она собиралась отдохнуть в Анталии по путевке на двоих, купленной за 149,5 тысячи рублей, но прямо в аэропорту ей запретили пересекать границу и отправили домой - у женщины оказался неоплаченным долг.

- В заявлении истица утверждает, что задолженности не было, поскольку приставы своевременно не сняли ограничение на выезд, - пояснили в суде.

Омичка просит взыскать с ответчиков деньги, потраченные на путевку, а также 20 тысяч рублей морального вреда.

В службе судебных приставов, в свою очередь, уточнили, что женщина взяла в банке кредит на 600 тысяч рублей и не выплатила его. Исполнительное производство было временно окончено, поскольку приставы не нашли у нее какого-либо имущества или средств на счетах, которые можно было бы взыскать.

- Должница не исполнила обязательства и воспользовалась тем, что пристав окончил производство актом о невозможности взыскания. Сейчас производство возобновлено и ограничение на выезд продолжает действовать, - рассказали в службе судебных приставов.

Добавим, по статье 67 закона "Об исполнительном производстве" временные ограничения на выезд из страны действует для тех, у кого есть долги свыше 30 тысяч рублей, в том числе по коммунальным платежам или штрафам ГИБДД. Кроме того, более суровые требования существуют для алиментщиков и должников по возмещению вреда - для них предел равен 10 тысячам рублей.