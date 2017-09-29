В Омске иностранец-нелегал управлял вертолётом

Полицейский обнаружили, что командир вертолёта МИ-8, работавший в Омске, находился в стране нелегально.

Сотрудники полиции проводили мероприятие «Нелегал-2017» и выявили, что юридическое лицо, осуществляющее воздушные перевозки, незаконно привлекало к трудовой деятельности на территории России иностранного гражданина.

Иностранец был командиром воздушного судна МИ-8, - сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, - В настоящее время согласно статьи «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» работодатель, незаконно задействовавший иностранца в трудовой деятельности на территории Омской области привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.

В полиции напомнили, что всем омским работодателям необходимо обязательного уведомлять о привлечении к трудовой деятельности иностранцев Управление по вопросам миграции региональной полиции в течение трех дней.