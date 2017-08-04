Омским медикам передадут третий вертолёт для экстренной помощи

Региональное правительство подготовило документы для проведения аукциона на приобретение дополнительных лётных часов. Это позволит привлечь третий вертолёт, осуществляющий перевозку медиков в труднодоступные районы. Средства на эту меру появились за счёт экономии на предыдущих аукционах.
В этом году Омская область участвует в проекте федерального Минздрава "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации". За счёт этого удалось привлечь вертолет Ми-8 с современным реанимационным оборудованием. До этого врачи пользовались Ми-2 без медицинского модуля. Ожидается, что трерий вертолёт будет оборудован всем необходимым.
Добавим, что с 1 июля вертолёт санавиации совершил 57 вылетов, транспортирован 71 человек, в том числе 22 ребенка. Чаще всего это пациенты с инфарктами и инсультами, тяжёлыми травмами и течением заболеваний, беременные и новорожденные. Наибольшее количество вылетов осуществляется в Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском, Колосовском и Седельниковском районах.