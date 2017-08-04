Омским медикам передадут третий вертолёт для экстренной помощи
Общество  •   4 августа 2017, 16:16, последнее обновление 4 августа 2017, 16:20  •  печать

Омским медикам передадут третий вертолёт для экстренной помощи

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В регионе будет работать ещё одна авиамашина для оказания скорой медицинской помощи жителям отдалённых районов.

Региональное правительство подготовило документы для проведения аукциона на приобретение дополнительных лётных часов. Это позволит привлечь третий вертолёт, осуществляющий перевозку медиков в труднодоступные районы. Средства на эту меру появились за счёт экономии на предыдущих аукционах.

В этом году Омская область участвует в проекте федерального Минздрава "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации". За счёт этого удалось привлечь вертолет Ми-8 с современным реанимационным оборудованием. До этого врачи пользовались Ми-2 без медицинского модуля. Ожидается, что трерий вертолёт будет оборудован всем необходимым.

Добавим, что с 1 июля вертолёт санавиации совершил 57 вылетов, транспортирован 71 человек, в том числе 22 ребенка. Чаще всего это пациенты с инфарктами и инсультами, тяжёлыми травмами и течением заболеваний, беременные и новорожденные. Наибольшее количество вылетов осуществляется в Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском, Колосовском и Седельниковском районах.

Теги  •  #вертолет #правительство Омской области

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