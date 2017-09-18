Омские школьники поднимутся в небо за штурвалом-джойстиком

Омские ветераны авиации, представители общественной организации "Крылатое братство" организовали музей, посвящённый истории 64-го истребительного авиационного полка Войск противовоздушной обороны. Этот полк некогда располагался на улице Пархоменко, службу здесь прошли сотни офицеров и лётчиков-истребителей, охраняющих небо Омской области, богатой заводами и предприятиями оборонной промышленности. Летом 2015 года офицеры, разбросанные жизнью по всей стране, собрались на празднование 60-летнего юбилея своего полка и решили создать музей истории военной авиации. Городской центр социальных услуг для детей и молодёжи предоставил помещение клуба "Космос" на первом этаже дома № 14 по Космическому проспекту.

- Экспонаты, как и средства на стеллажи и витрины для них, собирали среди однополчан и их родственников, - рассказал ветеран Сергей Зубанов. - Здесь можно увидеть миниатюрные модели самолётов, шлемы, амуницию военных лётчиков, парашюты, копию боевого знамени полка. Мы собрали огромное количество фотографий жизни полка, в котором проходили службу. На снимках наши ветераны запечатлены бравыми лётчиками, которые поднимали истребители в небо, руководили полётами. Это не только история важной части нашей жизни и службы, но и история нашего региона, с которой мы знакомим всех желающих.

При музее по адресу Космический проспект, 14, было решено открыть Школу юных пилотов, где учащимся старших классов рассказывали бы о профессиях и науках, причастных к авиации.

Мы надеемся, что, пройдя обучение в Школе юных пилотов, ребята выберут профессию, связанную с гражданской или военной авиацией, - рассказывает председатель "Крылатого братства" Владимир Флегентов. - В авиации служат не только лётчики и штурманы, есть масса специальностей, без которых существование аэропорта или аэродрома невозможно. Один самолёт обслуживает 20-30 человек персонала - технический состав. Помимо этого есть специалисты радиационного и навигационного оборудования, ведь самолёт оснащён огромным количеством разных приборов. Одному человеку невозможно следить за ними. А ещё существует служба руководства полётами, метеорологические службы обеспечения полётов, есть штурманы наведения самолётов, так скажем, нелетающие штурманы, врачи авиационного профиля, авиатехники. Специальностей масса.

В прошлом году группа омских школьников уже прошла шестимесячное обучение в Школе юных пилотов, где, помимо преподавания основ наук, причастных к авиации, были организованы экскурсии в Омский аэропорт и на военный аэродром. Ребята своими глазами увидели жизнь этих сложных объектов, побывали в учебном классе, который на 100 % повторяет рабочее место диспетчера, услышали шум работы реактивных двигателей, прокатились на самолётах и даже прошли курс парашютной подготовки.

- К сожалению, наши ученики пока не совершили настоящие прыжки с парашютом, - говорит Владимир Флегентов. - У нас возникли небольшие сложности с организацией, но в октябре этого года они обязательно прыгнут. Их обучение проводил Александр Петрович Шипицын, легендарный человек, совершивший 5394 прыжка с парашютом, что зафиксировано в Книге рекордов Омска и Омской области. Поэтому в качестве инструктажа мы уверены.

Кстати: Школа юных пилотов выиграла президентский грант, и в ближайшее время в ней появится авиационный тренажёр, к которому друзья ветеранов-лётчиков из Москвы подарят программное обеспечение для обучения управлению самолётами МИГ-15, Р-39 и вертолётом Ми-8. Быстродействующий специальный компьютер тренажёра стоит около 200 тысяч, помимо этого к нему приобретут три монитора, специальный джойстик-штурвал, что позволит почувствовать себя настоящим лётчиком.

Когда набор в Школу юных пилотов завершится, учеников отвезут на аэродром Омск-Северный, чтобы показать, как работают военные авиаторы, посмотреть на настоящие самолёты, пообщаться с опытными лётчиками. Кстати, все преподаватели школы юных пилотов - лётчики, офицеры, имеющие за плечами колоссальный опыт пилотирования, потому о службе и работы авиации знают не понаслышке.

В Школе юных пилотов за 150 часов курса совершенно бесплатно школьники изучают основы аэродинамики, авиационной навигации и метеорологии, строения двигателя и самолёта, а ещё документы, регламентирующие основы безопасности полётов, и парашютную и спасательную подготовку.

- Конечно, нашу школу можно назвать специализированным кружком, - говорит Владимир Флегентов. - Но мы даём ребятам определённый объём знаний, которые по окончании обучения проверяем и ставим зачёт. В прошлом году наш курс очень порадовал преподавателей. Если через несколько лет к нам в школу придут хотя бы два бывших ученика в форме гражданской или военной авиации, мы будем очень рады. Ведь наши курсы дают понять, что такое авиационная жизнь, помогают определиться ученикам, стоит ли выбирать профессию, неразрывно связанную с небом. Лётчиками, к сожалению, становятся не все, одного желания мало, нужны отличные знания и стопроцентное здоровье. Нашим ученикам, среди которых есть и девушки, мы выдаём рекомендации для поступления в учреждения авиационного профиля. Омское лётное училище, кстати, уже выпустило несколько девушек-пилотов, управляющих вертолётом.

- Мне здесь очень интересно учиться, - говорит девятиклассник Данил Катков, уже прошедший курс обучения в прошлом году и пришедший снова. - Преподаватели сами в прошлом водили самолёты, работали на аэродромах. Я бы нигде больше не узнал столько всего об авиации. Я хочу стать военным лётчиком и поступить в Краснодарское авиационное училище, здоровье мне позволяет.

Фото: Лидия Чесакова, организация ветеранов "Крылатое братство"