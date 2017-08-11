Омские прокуроры разберутся с вертолётом, приземлившимся на стадион с занимавшимися детьми

В Омске разгорается скандал вокруг вертолёта Ми-8, выполняющего заказы омской санавиации, совершившего посадку на стадион в то время, как там занимались спортом дети.

Как сообщает "ОмскРегион", ЧП произошло в Больших Уках. При выполнении рейса по доставке туда врачей командир Ми-8 посадил вертолёт на стадионе, где в это время занимались дети. По словам пилота, это было единственной возможностью приземления.

- Там был когда-то аэродром, но он давно заброшен, никто за ним не следит, и даже на картах он нигде не отмечается. И стадион оказался наиболее приемлемой посадочной площадкой для вертолёта санавиации. К тому же в наших документах нет указания, что на стадион нельзя приземляться, - пояснил командир вертолёта Ми-8 Василий Чусов.

Посадку вертолёта не одобрили в местной ДЮСШОР, директор которой написал заявление в прокуратуру, а представители Большеуковской райадминистрации пожаловались в полицию. "Я оказалась свидетелем того, как садился вертолёт, причем это было дважды. Сначала утром, когда на стадионе занимались дети. Пусть их было немного, но это дети, и мы отвечаем за их безопасность. Вы только представьте себе эту картину: дети занимаются спортом, и вдруг над их головами приземляется вертолёт! Мы же отвечаем за жизнь и здоровье детей. А если стадион превратить в аэродром, то всегда будет опасность их здоровью и жизни", - считает руководитель комитета образования Елена Таран.

"Омск Здесь" будет следить за развитием ситуации.