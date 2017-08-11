Омские прокуроры разберутся с вертолётом, приземлившимся на стадион с занимавшимися детьми
Происшествия  •  11 августа 2017, 13:30, последнее обновление 11 августа 2017, 14:02  •  печать

Омские прокуроры разберутся с вертолётом, приземлившимся на стадион с занимавшимися детьми

Автор:

В Омске разгорается скандал вокруг вертолёта Ми-8, выполняющего заказы омской санавиации, совершившего посадку на стадион в то время, как там занимались спортом дети.

Как сообщает "ОмскРегион", ЧП произошло в Больших Уках. При выполнении рейса по доставке туда врачей командир Ми-8 посадил вертолёт на стадионе, где в это время занимались дети. По словам пилота, это было единственной возможностью приземления.

- Там был когда-то аэродром, но он давно заброшен, никто за ним не следит, и даже на картах он нигде не отмечается. И стадион оказался наиболее приемлемой посадочной площадкой для вертолёта санавиации. К тому же в наших документах нет указания, что на стадион нельзя приземляться, - пояснил командир вертолёта Ми-8 Василий Чусов. 

Посадку вертолёта не одобрили в местной ДЮСШОР, директор которой написал заявление в прокуратуру, а представители Большеуковской райадминистрации пожаловались в полицию. "Я оказалась свидетелем того, как садился вертолёт, причем это было дважды. Сначала утром, когда на стадионе занимались дети. Пусть их было немного, но это дети, и мы отвечаем за их безопасность. Вы только представьте себе эту картину: дети занимаются спортом, и вдруг над их головами приземляется вертолёт! Мы же отвечаем за жизнь и здоровье детей. А если стадион превратить в аэродром, то всегда будет опасность их здоровью и жизни", - считает руководитель комитета образования Елена Таран.

"Омск Здесь" будет следить за развитием ситуации.

Теги  •  #вертолет #прокуратура #стадион

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омич, убивший приятеля телевизором, отправится в колонию  •  сегодня, 15:15
После заморозков в Омск вернётся тепло  •  сегодня, 15:14
Омский зоозащитник рассказал о судьбе кошек-людоедов  •  сегодня, 14:09
Кино в Омске: фантастический Валериан и ужасная Аннабель   •  сегодня, 13:08  •  
Омичи придут на зарядку с полицейскими  •  сегодня, 12:40
В Омскую область вслед за чумой пришло бешенство  •  сегодня, 11:54  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400