У омского маршрутчика, возившего людей бесплатно, хотят отобрать "Газель"

Напомним, омич Вадим Остапов, или как его прозвали омский Мимино, бесплатно возил жителей соседних деревень на арендованной "Газели". Водитель договорился с главами поселений, что будет бесплатно подвозить пассажиров по специальным талонам.

После этого у мужчины начались проблемы: сначала ему начали вредить конкуренты, потом им заинтересовались в прокуратуре и УГАДН. И если в первом ведомстве нарушений не нашли, то второе оштрафовало омича на 50 тыс. руб.

После этого омского Мимино позвали на федеральный телеканал, где ведущий вручил омичу 50 тыс. руб., чтобы тот мог погасить штраф. Затем мужчина нашёл хорошего юриста и составил апелляцию.

В ближайшее время Остапова ожидают ещё два судебных разбирательства. Как пишет "Комсомольская правда", по первому иску ему грозит штраф 50 тыс. руб., а по второму - 300 тыс. и конфискация "Газели".

- Я уже второй месяц все доходы от пекарни забираю, чтобы оплатить штрафы, - объяснил мужчина. - И главное, машина-то не моя, арендованная. Как они собираются её отбирать, не понимаю.

Добавим, что после всего произошедшего конкуренты в своих автобусах ввели льготы на проезд для пенсионеров.