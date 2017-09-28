У омского маршрутчика, возившего людей бесплатно, хотят отобрать "Газель"
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 16:34  •  печать

У омского маршрутчика, возившего людей бесплатно, хотят отобрать "Газель"

Автор:

Омского Мимино собираются оштрафовать на 350 тыс. руб. и конфисковать арендованную "Газель".

Напомним, омич Вадим Остапов, или как его прозвали омский Мимино, бесплатно возил жителей соседних деревень на арендованной "Газели". Водитель договорился с главами поселений, что будет бесплатно подвозить пассажиров по специальным талонам.

После этого у мужчины начались проблемы: сначала ему начали вредить конкуренты, потом им заинтересовались в прокуратуре и УГАДН. И если в первом ведомстве нарушений не нашли, то второе оштрафовало омича на 50 тыс. руб.

После этого омского Мимино позвали на федеральный телеканал, где ведущий вручил омичу 50 тыс. руб., чтобы тот мог погасить штраф. Затем мужчина нашёл хорошего юриста и составил апелляцию.

В ближайшее время Остапова ожидают ещё два судебных разбирательства. Как пишет "Комсомольская правда", по первому иску ему грозит штраф 50 тыс. руб., а по второму - 300 тыс. и конфискация "Газели".

- Я уже второй месяц все доходы от пекарни забираю, чтобы оплатить штрафы, - объяснил мужчина. - И главное, машина-то не моя, арендованная. Как они собираются её отбирать, не понимаю.

Добавим, что после всего произошедшего конкуренты в своих автобусах ввели льготы на проезд для пенсионеров.

Теги  •  #водитель #маршрутка #штраф

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Построенный со скандалом фастфуд у "Химика" требуют снести  •  сегодня, 16:24  •   1
Виктор Назаров на форуме ШОС и БРИКС рассказал об омском бизнесе  •  сегодня, 14:59
В Омске водитель троллейбуса забрал чужую сумку с деньгами, пока стоял в пробке  •  сегодня, 14:40  •   2  •  
В Омске сняли фильм про захват террористом детского сада  •  сегодня, 14:23
Омский центр "Эрмитаж-Сибирь" закупает мебель для экспозиций  •  сегодня, 13:34
Водитель протаранил на парковке по улице Конева несколько машин  •  сегодня, 12:42  •  
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400