Омские прокуроры проверили бесплатно возящего пассажиров маршрутчика и решили его защитить

Как рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, в ходе проверки, инициированной частными перевозчиками, выяснилось, что 47-летний маршрутчик из Азовского района действительно бесплатно подвозил в Омск пенсионеров из отдаленных населённых пунктов. Как оказалось, это было регламентировано соглашением между водителем и сельской администрацией о предоставлении мест в пассажирской "Газели" гражданам, нуждающимся в медицинской помощи, либо малоимущим. Все документы у водителя были в порядке. "Нарушений законодательства о лицензировании не допущено", - отметили в надзорном органе.

Между тем прокуроры заинтересовались после проверки отношением к водителю-филантропу его коллег-перевозчиков. "В ходе встречи мужчина сообщил прокурору о совершении в отношении него противоправных действий со стороны неизвестных лиц в районе железнодорожного вокзала в Омске. По указанным фактам и полученному от водителя заявлению прокуратура с привлечением органов полиции проведёт соответствующую проверку", - пояснили в прокуратуре, пообещав принять "меры реагирования".