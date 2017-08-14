Омские прокуроры проверили бесплатно возящего пассажиров маршрутчика и решили его защитить
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 14 августа 2017, 15:05, последнее обновление 14 августа 2017, 16:02  •  печать

Омские прокуроры проверили бесплатно возящего пассажиров маршрутчика и решили его защитить

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Омские прокуроры завершили проверку водителя маршрутной "Газели" из Азовского района. Шофёр начал бесплатно возить пассажиров, на него стали жаловаться коллеги-маршрутчики. Разобравшись в ситуации, прокуроры решили защитить водителя-филантропа от происков конкурентов.

Как рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, в ходе проверки, инициированной частными перевозчиками, выяснилось, что 47-летний маршрутчик из Азовского района действительно бесплатно подвозил в Омск пенсионеров из отдаленных населённых пунктов. Как оказалось, это было регламентировано соглашением между водителем и сельской администрацией о предоставлении мест в пассажирской "Газели" гражданам, нуждающимся в медицинской помощи, либо малоимущим. Все документы у водителя были в порядке. "Нарушений законодательства о лицензировании не допущено", - отметили в надзорном органе.

Между тем прокуроры заинтересовались после проверки отношением к водителю-филантропу его коллег-перевозчиков. "В ходе встречи мужчина сообщил прокурору о совершении в отношении него противоправных действий со стороны неизвестных лиц в районе железнодорожного вокзала в Омске. По указанным фактам и полученному от водителя заявлению прокуратура с привлечением органов полиции проведёт соответствующую проверку", - пояснили в прокуратуре, пообещав принять "меры реагирования".

Теги  •  #водитель #маршрутка #прокуратура

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Комментарии
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Роман Орехов  •  14 августа 2017, 18:02

Не делай людям добра, не будешь как говориться знать.... Нашёлся один альтруист и сразу на него накинулись коллеги, лучше бы пример с него взяли.

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Виктория Прищепова  •  14 августа 2017, 15:32

Неужели у нас в стране есть справедливость? Надеюсь, у истории будет хороший финал!

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