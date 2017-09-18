Омского маршрутчика, бесплатно развозившего людей, оштрафовали на 50 тысяч рублей
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 сентября 2017, 22:45, последнее обновление 18 сентября 2017, 22:57  •  печать

Омского маршрутчика, бесплатно развозившего людей, оштрафовали на 50 тысяч рублей

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В Омской области водителю грозит еще два штрафа за нарушения, которые нашло УГАДН.

Напомним, как уже писал "Омск Здесь", 47-летний житель деревни Трубецкое Азовского района бесплатно подвозил жителей из соседних деревень до города на арендованной маршрутке. Он даже договорился с главами поселений, что будет бесплатно возить людей по выданным талонам.

Однако на омича пожаловались конкуренты, и омским водителем заинтересовались в прокуратуре, а потом в УГАДН. Региональная прокуратура никаких нарушений в действиях маршрутчика не нашла, а вот второе ведомство нашло нарушения.

- В результате мне пришло сразу три повестки в суд - один в Азово я уже проиграл, - рассказал мужчина "Комсомольской правде". - Присудили заплатить 50 тысяч. Вот сейчас снова еду на заседание, теперь уже в Омск, тут мне еще два штрафа на такую же сумму грозятся выписать. Как быть и из каких денег их выплачивать, не знаю.

Теги  •  #бесплатно #водитель #маршрутка

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Комментарии
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Люся Иванова  •  18 сентября 2017, 23:33

Козлы, люди-звери, сожрать друг друга хотят, нашелся один нормальный, так нет же, и прокуратура туда же, жалование депутатам умерьте, кругом одна нищета, все противно!!!!

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