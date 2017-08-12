Омская прокуратура заинтересовалась маршрутчиком, бесплатно подвозящим людей

Как пишет "НГС.Омск", жена 47-летнего мужчины владеет пекарней в Омске, поэтому семье стало удобнее самостоятельно довозить работников, живущих по соседству. После этого семья взяла в аренду "ГАЗель" и водитель начал регулярно ездить из деревни Трубецкое Азовского района до омского железнодорожного вокзала. По пути мужчина заезжал в соседние Александровку и Руслановку, поскольку муниципальные маршруты отменили.

Мужчина договорился с главами поселений, что будет бесплатно довозить людей до города по специальным талонам, выданным больницами и администрациями. Таким образом, водитель мог подвезти малоимущих омичей или тех, у кого было направление от фельдшера.

Однако в городе возникла проблема: мужчине начали угрожать испортить машину, если он продолжит работать бесплатно. Поэтому теперь водитель больше не паркуется у здания вокзала, хотя у него есть договор на бесплатные перевозки с главами поселений.

Более того, в настоящее время на него подали жалобу в прокуратуру и налоговую службу. Омская прокуратура начала проверку в связи с перевозкой без лицензии.