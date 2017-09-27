В Омской области проживает 81 столетний пенсионер
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 18:02  •  печать

В Омской области проживает 81 столетний пенсионер

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81 человек, перешагнувший столетний рубеж, проживает в Омской области. Из них 71 женщина и всего 10 мужчин.

Статистический отчёт подготовило Омское отделение Пенсионного фонда России ко Дню пожилых людей, который отмечают 1 октября во всём мире.

Согласно данным регионального отделения ПФР, в Омской области проживает 591 778 получателей пенсий, это около 30 % от общей численности населения региона. Из них 499 194 человека, или 84 % получают страховую пенсию по старости, средний размер которой составляет 12 788 руб. Кроме того, в нашем регионе проживает 81 человек, перешагнувший столетний возрастной рубеж, из них 71 женщина и всего 10 мужчин. Самой пожилой жительнице Омского Прииртышья исполнилось 109 лет, она проживает в Октябрьском округе г. Омска. А самому пожилому жителю - 102 года, он проживает в Центральном округе г. Омска. 19 % пожилых получателей пенсий (более 90 тысяч человек) продолжают работать.

Самые пожилые работающие пенсионеры - это 92-летний мужчина и 94-летняя женщина.

Кстати, в Омской области есть такие редкие категории пенсионеров, как лётчики-испытатели (13 человек) и космонавт (1 человек).

Теги  •  #пенсионер #Пенсионный фонд #пенсия

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Комментарии
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Николай Каринин  •  27 сентября 2017, 18:53

Ничего себе! А говорят, что у нас плохая экология, низкие пенсии. Значит, все-таки жить можно.

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