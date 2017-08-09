В Омске стало больше чиновников-пенсионеров

За полгода численность федеральных госслужащих, получающих пенсию по старости, стало больше на 2,2 %.

Как сообщили в Омскстате со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда России, численность пенсионеров в Омской области к 1 июля достигла 591,8 тыс. человек. Только за последний квартал на пенсию вышли 2,4 тыс. омичей. Большинство пенсионеров - получатели страховой пенсии по старости (84,4 %). За полгода численность таких граждан увеличилось на 0,7 %, а численность пенсионеров по случаю потери кормильца увеличилась на 0,6 %.

- Численность пенсионеров, получающих пенсии военнослужащих, и членов их семей, сократилась на 3,8 процента, получающих пенсию по инвалидности - на 2,5 процента, - сообщили в Омскстате.

Кроме этого, на 2,2 % больше вышедших на пенсию федеральных государственных гражданских служащих. Напомним, что в этом году на пенсию ушли зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, министр строительства Александр Бирюков и министр культуры Виктор Лапухин.

Добавим также, что 110,6 тыс. пенсионеров продолжили свою трудовую деятельность после выхода на заслуженный отдых, что соответствует 18,7 % от общего количества.