В Омске пенсию начнут разносить досрочно

Как сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Омской области, в этом месяце третье число - дата начала доставочного периода. Поскольку 3 сентября приходится на выходной день, почтальоны начнут разносить пенсию досрочно.

Так, с 1 сентября начнётся доставка пенсий в Советском, Кировском, Ленинском округах Омска и в большинстве районов области с учётом режима работы почты. Со 2 сентября - в Центральном, Октябрьском округах, Азовском, Знаменском, Колосовском, Тарском районах. У тех, кто получает пенсию через банк, изменений в графике выплаты не будет.

Напомним, в Омской области проживает более 590 тысяч пенсионеров. Сегодня 38 % из них получают пенсию через "Почту России", а 62 % - через кредитные учреждения (банки).