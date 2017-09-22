В Центре соцподдержки больше не будут спрашивать кипу справок
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 15:54, последнее обновление 22 сентября 2017, 15:56  •  печать

В Центре соцподдержки больше не будут спрашивать кипу справок

Автор:

Омичам, находящимся в трудной жизненной ситуации, теперь проще получить помощь в специальных центрах.

В Омске упростили процедуру получения предметов первой необходимости и одежды в Центре социальной поддержки - значительно сокращён список документов, которые нужно предъявить.

Пенсионерам, инвалидам и членам многодетных семей больше нет необходимости собирать целый ряд справок для получения помощи, как это было ранее. Им достаточно предъявить только один документ - это удостоверение, подтверждающее их социальный статус, - рассказала директор городского Центра социальной поддержки населения Елена Дзюба.

Напомним, пункты городского Центра социальной поддержки населения работают по адресам ул. Богдана Хмельницкого, 132 и пр. Мира, 35б. Туда же можно принести ненужную одежду и другие предметы быта.

Теги  •  #социальная помощь

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
По центру Омска гуляла избушка на курьих ножках  •  сегодня, 17:39  •   1  •  
В Омске иномарка сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе  •  сегодня, 16:39  •   1
УЕФА утвердил правила проведения "Лиги наций"  •  сегодня, 16:20  •   1
В Омске будут судить рецидивиста за "минирование" дома своей девушки  •  сегодня, 16:16  •   1
Омичей предупредили об опасном банковском вирусе для Android  •  сегодня, 15:33  •   1
В Омске собирают экспонаты для музея моды  •  сегодня, 15:16
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400