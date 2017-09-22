В Центре соцподдержки больше не будут спрашивать кипу справок

Омичам, находящимся в трудной жизненной ситуации, теперь проще получить помощь в специальных центрах.

В Омске упростили процедуру получения предметов первой необходимости и одежды в Центре социальной поддержки - значительно сокращён список документов, которые нужно предъявить.

Пенсионерам, инвалидам и членам многодетных семей больше нет необходимости собирать целый ряд справок для получения помощи, как это было ранее. Им достаточно предъявить только один документ - это удостоверение, подтверждающее их социальный статус, - рассказала директор городского Центра социальной поддержки населения Елена Дзюба.

Напомним, пункты городского Центра социальной поддержки населения работают по адресам ул. Богдана Хмельницкого, 132 и пр. Мира, 35б. Туда же можно принести ненужную одежду и другие предметы быта.