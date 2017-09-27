Омская область лишается многофункциональных центров госуслуг

22 многофункциональных центра в муниципальных районах области закроют в рамках оптимизации территориальных подразделений министерства труда и соцразвития.

Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал распоряжение, согласно которому из 32 многофункциональных центров предоставления государственных услуг в муниципальных районах региона останется десять. МФЦ продолжат функционировать в Знаменском, Тюкалинском, Тарском, Москаленском, Называевском, Калачинском, Нововаршавском, Горьковском, Азовском и Омском районах. В остальных 22 районах МФЦ продолжат работу не как самостоятельные бюджетные учреждения, а в качестве филиалов. Однако МФЦ в Кормиловском районе закроют вовсе. Данные мероприятия пройдут в рамках оптимизации территориальных подразделений Минтруда, которая стартовала на прошлой неделе.

На процедуру закрытия и реорганизации учреждений министерству труда и социального развития Омской области даётся три месяца. Куратором процесса назначен заместитель председателя правительства Омской области Андрей Стороженко.

Отметим, что в результате закрытия МФЦ в районах пройдут сокращения персонала, но количество высвобождаемых работников не называется.