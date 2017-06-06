В Омской области закрываются все офисы Кадастровой палаты

Процесс оптимизации должен завершиться к концу года. Таким образом планируется переходить на бесконтактные технологии взаимодействия с клиентами.

В Омской области утверждён проект плана прекращения приёма заявителей в офисах Кадастровой палаты. Сейчас прекращён приём в 22 районах области. Вторая волна закрытий начнётся в августе. Окна приёма закроют в оставшихся девяти районах (Любинском, Марьяновском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Русско-Полянском, Таврическом и Шербакульском), а также шесть окон в Омске.

С августа до ноября 2017 поэтапно закроются 10 окон приёма на ул. Дмитриева, 5/3. До декабря продлится поэтапное закрытие 43 окон приёма на ул. Красногвардейской, 35.

Как пояснили в региональном управлении Росреестра, подобные действия обусловлены переходом на бесконтактные технологии взаимодействия с клиентами. Кроме того, подать заявления на регистрацию или получить справку можно будет через МФЦ.

По словам начальника межрайонного отдела Омской Кадастровой палаты Марины Мурашовой, с 1 января 2018 года приём документов по всем видам госуслуг в филиале будет прекращён. На данный момент подача документов на кадастровый учёт и регистрацию права на объекты недвижимости, расположенные в Омской области, осуществляется в любом пункте приёма Кадастровой палаты и МФЦ.

Филиал Федеральной кадастровой палаты реализует в Омской области полномочия Росреестра в сфере обеспечения ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Кадастровая палата занимается предоставлением государственных услуг, связанных с правами на недвижимость, сделками и выдачей сведений из ЕГРН о недвижимости. В полномочия также входит внесение в ЕГРН сведений о границах и территориях РФ, объектах культурного наследия, ведение кадастровых карт, ведение книг учёта арестов, запрещений совершения сделок, иных ограничений прав и обременений.