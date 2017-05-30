Суд ликвидировал Фонд 300-летия Омска, созданный экс-мэром Шрейдером

Сегодня, 30 мая, суд принял решение исключить из единого госреестра юридических лиц городской общественный Фонд 300-летия Омска. Этот Фонд, напомним, в 2012 году создавался бывшим мэром Омска Виктором Шрейдером, который был его президентом до сегодняшнего дня. Основная идея организации - привлечение средств граждан и организаций для возрождения значимых для города объектов. Через эту структуру планировалось привлекать деньги на масштабные строительные проекты, к примеру, реконструкцию Омской крепости. В состав участников общественной организации входили известные в городе люди - депутат Госдумы Олег Смолин, краевед Владимир Селюк, умершие Альберт Каримов и Юрий Глебов, а также общественные организации - Союз строителей Омской области, Федерация омских профсоюзов и так далее.

Инициатором ликвидации организации выступил соратник Виктора Шрейдера - Геннадий Павлов, также бывший в своё время президентом Фонда. Суд удовлетворил заявление истца и принял решение ликвидировать юридическое лицо. По всей видимости, необходимость в существовании Фонда отпала, поскольку 300-летие Омск отметил почти год назад.

Согласно данным, имеющимся в Минюсте, в 2015 году в Фонд не поступило ни копейки пожертвований. Более денежным стал год 2016-й. Городской бюджет направил общественнику Шрейдеру 390 тыс. руб., а благотворительные взносы на мероприятия по празднованию 300-летия Омска составили 2,5 млн руб.