ИКЕА 1200*90
Суд ликвидировал Фонд 300-летия Омска, созданный экс-мэром Шрейдером
Политика  •  30 мая 2017, 16:50, последнее обновление 30 мая 2017, 16:52  •  печать

Суд ликвидировал Фонд 300-летия Омска, созданный экс-мэром Шрейдером

Автор:

Инициатором ликвидации организации выступил её бывший президент и давний соратник Виктора Шрейдера Геннадий Павлов.

Сегодня, 30 мая, суд принял решение исключить из единого госреестра юридических лиц городской общественный Фонд 300-летия Омска. Этот Фонд, напомним, в 2012 году создавался бывшим мэром Омска Виктором Шрейдером, который был его президентом до сегодняшнего дня. Основная идея организации - привлечение средств граждан и организаций для возрождения значимых для города объектов. Через эту структуру планировалось привлекать деньги на масштабные строительные проекты, к примеру, реконструкцию Омской крепости. В состав участников общественной организации входили известные в городе люди - депутат Госдумы Олег Смолин, краевед Владимир Селюк, умершие Альберт Каримов и Юрий Глебов, а также общественные организации - Союз строителей Омской области, Федерация омских профсоюзов и так далее.

Инициатором ликвидации организации выступил соратник Виктора Шрейдера - Геннадий Павлов, также бывший в своё время президентом Фонда. Суд удовлетворил заявление истца и принял решение ликвидировать юридическое лицо. По всей видимости, необходимость в существовании Фонда отпала, поскольку 300-летие Омск отметил почти год назад.

Согласно данным, имеющимся в Минюсте, в 2015 году в Фонд не поступило ни копейки пожертвований. Более денежным стал год 2016-й. Городской бюджет направил общественнику Шрейдеру 390 тыс. руб., а благотворительные взносы на мероприятия по празднованию 300-летия Омска составили 2,5 млн руб.

Теги  •  #300-летие Омска #Виктор Шрейдер #Олег Смолин #суд

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Александр Божежар  •  30 мая 2017, 19:06

Ну так как непосредственно повлияли средства фонда, по видимому он просто бесполезен, потому и решено ликвидировать, был бы полезен - просто переименовали бы.

Ответить
Последние новости
В Омске распространили информацию о появлении маньяка-педофила  •  вчера, 22:05
Участников Омской арт-резиденции будут "выводить" на эмоции  •  вчера, 18:35  •   1  •  
Омичка на "Газели" наехала на женщину с 8-летним мальчиком  •  вчера, 17:40
Омские заключённые написали основной экзамен по русскому языку  •  вчера, 17:17
В Омске будут судить экс-полицейского за махинации с недвижимостью  •  вчера, 16:41
Омичам предлагают высказаться о новой маршрутной сети города  •  вчера, 16:35  •   2
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400