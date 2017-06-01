В омском правительстве оставят самых результативных и трудолюбивых чиновников

Распоряжение Виктора Назарова об оптимизации численности госслужащих было издано в конце 2015 года. С тех пор работа над сокращением штата чиновников идёт полным ходом. Как заявляют в региональном правительстве, показатели по сокращению составляют 200,5 штатных единиц.

- Подчеркну, что по численности государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти Омской области на 10 тысяч человек постоянного населения в 2016 году, Омская область заняла 5 место из 12 в Сибирском федеральном округе со значением в 11,1 человек, при максимальном значении по Сибирскому федеральному округу - 23 человека (Республика Алтай) и минимальном (Кемеровская область) - 8,8 человек, - отметил на сегодняшнем брифинге руководитель аппарата губернатора и правительства региона Юрий Карючин.

Достигнутые результаты планируется закрепить. В 2017 года оптимизационные работы продолжатся. На службе у государства оставят наиболее трудолюбивых и результативных чиновников, имеющих высокую квалификацию и стаж работы.