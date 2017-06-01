ИКЕА 1200*90
В омском правительстве оставят самых результативных и трудолюбивых чиновников
Политика  •   1 июня 2017, 14:59, последнее обновление 1 июня 2017, 15:34  •  печать

В омском правительстве оставят самых результативных и трудолюбивых чиновников

Автор:

В Омской области начнётся очередная волна сокращений госслужащих.

Распоряжение Виктора Назарова об оптимизации численности госслужащих было издано в конце 2015 года. С тех пор работа над сокращением штата чиновников идёт полным ходом. Как заявляют в региональном правительстве, показатели по сокращению составляют 200,5 штатных единиц.

- Подчеркну, что по численности государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти Омской области на 10 тысяч человек постоянного населения в 2016 году, Омская область заняла 5 место из 12 в Сибирском федеральном округе со значением в 11,1 человек, при максимальном значении по Сибирскому федеральному округу - 23 человека (Республика Алтай) и минимальном (Кемеровская область) - 8,8 человек, - отметил на сегодняшнем брифинге руководитель аппарата губернатора и правительства региона Юрий Карючин.

Достигнутые результаты планируется закрепить. В 2017 года оптимизационные работы продолжатся. На службе у государства оставят наиболее трудолюбивых и результативных чиновников, имеющих высокую квалификацию и стаж работы.

Теги  •  #правительство Омской области #сокращение #Юрий Карючин

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Иван Иванов  •  1 июня 2017, 16:19

Сократят количество и увеличат зарплаты. А сокращенным - золотые парашюты. Ничего не меняется...

Ответить
Таис Афинская  •  1 июня 2017, 15:32

А по-моему, стаж работы - это далеко не всегда показатель квалификации или результативности. Очень часто "старички" только тормозят работу своим консерватизмом и медлительностью.

Ответить
Последние новости
Судимый 11 раз омич ограбил салон сотовой связи  •  сегодня, 17:40  •   2
Мама-утка перевела свой выводок через опасную дорогу в Омске  •  сегодня, 17:30  •  
Омские СМИ сообщили об обысках в "Первой гильдии строителей"  •  сегодня, 17:17
Омич Николай Морев возглавил сибирское ГУ Банка России  •  сегодня, 17:12  •   1
В Омске будут судить женщину, избивавшую племянника  •  сегодня, 16:53  •   1
Омский врач продавал больничные за две тысячи рублей  •  сегодня, 16:25  •   2
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400