Омскую фирму оштрафовали на сто тысяч рублей за приём на работу полицейского

Организацию обвиняют в нарушении законодательства о противодействии коррупции при приёме на работу сотрудника УМВД.

В ООО "Гринтер и Ко" сотрудник, ранее служивший оперуполномоченным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области, был принят на работу в качестве консультанта по экономической безопасности. По закону на последнее место работы должны были сообщить о заключении с ним трудового договора в течение десяти дней, но этого сделано не было.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Омской области, прокурор Ленинского округа Омска вынес постановление о возбуждении в отношении коммерческой организации дела об административном нарушении по обвинению в незаконном привлечении к трудовой деятельности или к выполнению работ либо оказанию услуг бывшего госслужащего.

В итоге мировой судья оштрафовал ООО "Гринтер и Ко" на сто тысяч рублей.