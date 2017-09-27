Омскую фирму оштрафовали на сто тысяч рублей за приём на работу полицейского

В ООО "Гринтер и Ко" сотрудник, ранее служивший оперуполномоченным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области, был принят на работу в качестве консультанта по экономической безопасности. По закону на последнее место работы должны были сообщить о заключении с ним трудового договора в течение десяти дней, но этого сделано не было.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Омской области, прокурор Ленинского округа Омска вынес постановление о возбуждении в отношении коммерческой организации дела об административном нарушении по обвинению в незаконном привлечении к трудовой деятельности или к выполнению работ либо оказанию услуг бывшего госслужащего.
В итоге мировой судья оштрафовал ООО "Гринтер и Ко" на сто тысяч рублей.
О как, и такое бывает, но судя по тому что о этом законе никто не слышал - не стоило к таким мерам прибегать, надо было ограничиться предупреждением,
Не слышал о таком законе, но наверняка для его принятия были основания. Интересно какие конкретно? Может опасения, что сотрудник, связанный как-никак с ОЭБиПК будет использовать старые связи на новой должности? А если бы в течении 10 дней сообщили, тогда это уже не правонарушение?