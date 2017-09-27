Омскую фирму оштрафовали на сто тысяч рублей за приём на работу полицейского
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 10:13, последнее обновление 27 сентября 2017, 10:15  •  печать

Омскую фирму оштрафовали на сто тысяч рублей за приём на работу полицейского

Автор:

Организацию обвиняют в нарушении законодательства о противодействии коррупции при приёме на работу сотрудника УМВД.

В ООО "Гринтер и Ко" сотрудник, ранее служивший оперуполномоченным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области, был принят на работу в качестве консультанта по экономической безопасности. По закону на последнее место работы должны были сообщить о заключении с ним трудового договора в течение десяти дней, но этого сделано не было.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Омской области, прокурор Ленинского округа Омска вынес постановление о возбуждении в отношении коммерческой организации дела об административном нарушении по обвинению в незаконном привлечении к трудовой деятельности или к выполнению работ либо оказанию услуг бывшего госслужащего.

В итоге мировой судья оштрафовал ООО "Гринтер и Ко" на сто тысяч рублей.

Теги  •  #прокуратура #УМВД #штраф

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Александр Божежар  •  27 сентября 2017, 12:31

О как, и такое бывает, но судя по тому что о этом законе никто не слышал - не стоило к таким мерам прибегать, надо было ограничиться предупреждением,

Ответить
Dima Elf  •  27 сентября 2017, 10:40

Не слышал о таком законе, но наверняка для его принятия были основания. Интересно какие конкретно? Может опасения, что сотрудник, связанный как-никак с ОЭБиПК будет использовать старые связи на новой должности? А если бы в течении 10 дней сообщили, тогда это уже не правонарушение?

Ответить
Последние новости
Корбут написал заявление об отставке три недели назад  •  сегодня, 13:23
Лжежурналист выманил у омички деньги под предлогом выигрыша автомобиля  •  сегодня, 13:03  •   2
В Омском городском совете назначили вице-спикеров  •  сегодня, 12:48
В следующем году омским врачам и учителям обещают повысить зарплату  •  сегодня, 11:32  •   1
Начальник омского МЧС Владимир Корбут избран главой городского совета  •  сегодня, 11:28
В Омске пожарные не спасли Mercedes-Benz  •  сегодня, 11:17
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400