Региональные власти сэкономили 75 миллионов рублей на закупках лекарств
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 13:41  •  печать

Региональные власти сэкономили 75 миллионов рублей на закупках лекарств

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При помощи централизованных закупок медикаментов для омских больниц областное правительство планирует бороться с коррупцией в этой сфере.

Вопросы профилактики коррупционных правонарушений при приобретении медицинских изделий и лекарственных препаратов за счёт средств областного бюджета обсуждались сегодня, 22 сентября, на заседании антикоррупционной комиссии под руководством губернатора Виктора Назарова.

Как доложил губернатору министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко, в сфере здравоохранения за последние годы произошёл поэтапный переход к централизации закупочной деятельности. Она направлена в первую очередь на снижение коррупционных рисков в этой сфере. Кроме того, повысилась и эффективность использования бюджетных денег. Благодаря этим факторам экономия по торгам за первое полугодие 2017 года составила более 75 млн руб. Добавим, в настоящее время Центр по осуществлению закупок проводит ряд совместных аукционов и конкурсов для подведомственных учреждений по медицинским расходным материалам и продуктам питания, что позволяет достичь максимального уровня экономии от проведения торгов.

Теги  •  #Виктор Назаров #госзакупки #лекарства

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