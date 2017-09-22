Региональные власти сэкономили 75 миллионов рублей на закупках лекарств

При помощи централизованных закупок медикаментов для омских больниц областное правительство планирует бороться с коррупцией в этой сфере.

Вопросы профилактики коррупционных правонарушений при приобретении медицинских изделий и лекарственных препаратов за счёт средств областного бюджета обсуждались сегодня, 22 сентября, на заседании антикоррупционной комиссии под руководством губернатора Виктора Назарова.

Как доложил губернатору министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко, в сфере здравоохранения за последние годы произошёл поэтапный переход к централизации закупочной деятельности. Она направлена в первую очередь на снижение коррупционных рисков в этой сфере. Кроме того, повысилась и эффективность использования бюджетных денег. Благодаря этим факторам экономия по торгам за первое полугодие 2017 года составила более 75 млн руб. Добавим, в настоящее время Центр по осуществлению закупок проводит ряд совместных аукционов и конкурсов для подведомственных учреждений по медицинским расходным материалам и продуктам питания, что позволяет достичь максимального уровня экономии от проведения торгов.