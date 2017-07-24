Руководство омского автотранспортного предприятия № 1 подозревают в уклонении от уплаты налогов
Экономика  •  24 июля 2017, 14:47, последнее обновление 24 июля 2017, 15:11  •  печать

Руководство омского автотранспортного предприятия № 1 подозревают в уклонении от уплаты налогов

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Как полагает следствие, ООО "Автотранспортное предприятие № 1" недоплатило государству более 17 млн руб.

По материалам, собранным Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье уклонение от уплаты налогов. Его фигурантами являются директор и бухгалтер омского автотранспортного предприятия. Как удалось выяснить ИА "Омск Здесь", речь идёт об ООО "Автотранспортное предприятие № 1".

По версии следствия, в 2013 – 2015 годах 38-летний директор и 52-летняя главный бухгалтер автотранспортной организации вносили заведомо ложные сведения в налоговые декларации, предоставленные в ИФНС России по ЦАО г. Омска. Таким образом они уклонились от уплаты НДС в сумме более 17,5 млн руб.

Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий в отношении должностных лиц компании с целью установить все обстоятельства совершения преступления.

Теги  •  #налоги #полиция #следственный комитет #уголовное дело

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