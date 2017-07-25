Омское ПО "Полёт" оштрафовали за трудоустройство бывшего инспектора Госморречнадзора
Общество  •  25 июля 2017, 10:50, последнее обновление 25 июля 2017, 11:00  •  печать

Омское ПО "Полёт" оштрафовали за трудоустройство бывшего инспектора Госморречнадзора

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Транспортные прокуроры увидели в приёме на работу бывшего государственного служащего нарушение закона "О противодействии коррупции". 

Бывший инспектор Обь-Иртышского управления государственного морского и речного надзора устроился работать на завод "Полёт". Как установила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, трудоустройство было осуществлено с нарушениями.

- Вопреки требованиям федерального закона "О противодействии коррупции", при приёме на работу бывшего государственного служащего исполняющий обязанности заместителя директора по работе с персоналом ПО "Полёт" в десятидневный срок не уведомил об этом прежнего работодателя, - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. - По результатам проверки предприятию было внесено представление. Исполняющий обязанности заместителя директора по работе с персоналом ПО "Полёт" привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

Руководитель отдела корпоративных коммуникаций ПО "Полёт" Олег Пшичко сообщил, что комментарий по поводу этой ситуации будет предоставлен позже. 

Теги  •  #ПО Полет #прокуратура #трудоустройство

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