Омское ПО "Полёт" оштрафовали за трудоустройство бывшего инспектора Госморречнадзора

Бывший инспектор Обь-Иртышского управления государственного морского и речного надзора устроился работать на завод "Полёт". Как установила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, трудоустройство было осуществлено с нарушениями.

- Вопреки требованиям федерального закона "О противодействии коррупции", при приёме на работу бывшего государственного служащего исполняющий обязанности заместителя директора по работе с персоналом ПО "Полёт" в десятидневный срок не уведомил об этом прежнего работодателя, - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. - По результатам проверки предприятию было внесено представление. Исполняющий обязанности заместителя директора по работе с персоналом ПО "Полёт" привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

Руководитель отдела корпоративных коммуникаций ПО "Полёт" Олег Пшичко сообщил, что комментарий по поводу этой ситуации будет предоставлен позже.