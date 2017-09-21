Китайцы хотят построить в Омске завод по переработке резины

На сегодняшней пресс-конференции участники Российско-китайского студенческого бизнес-инкубатора подвели итоги работы в этом году. Бизнес-инкубатор работал в два этапа. В июле в Омск приехала иностранная делегация из города Циндао, а в начале сентября ответный визит нанесли омичи. В состав обеих делегаций входили студенты, молодые предприниматели и представители организаций, оказывающих поддержку молодёжного предпринимательства. По итогам работы подписаны соглашения о намерениях сотрудничества в областях культуры, маркетинга, образования, туризма, финансов и др.

Один из наиболее перспективных проектов - создание в Омской области корпорацией "Переработка резины в г. Циндао" производства по переработке резины (например, старых покрышек) в резиновую крошку или синтетический каучук. Сейчас стороны ведут переговоры и договариваются об условиях потенциального контакта. Омск готов предоставить инфраструктуру, кадры и сырьё, а иностранная сторона - взять на себя львиную долю финансовых вопросов.

- Китайцы готовы инвестировать большую часть [необходимых средств]. Линия это будет или завод, пока сложно сказать, потому что нужны заинтересованные люди в Омской области. Пока это главный вопрос, - рассказал Павел Бражник, директор по развитию производства резиновой плитки.

На российский рынок участники бизнес-инкубатора хотят вывести туристический проект - мобильное приложение с информацией о десятках тысяч заведений и туристических объектов Китая. С его помощью можно будет забронировать столик в ресторане или записаться к парикмахеру даже без знания языка. Приложение собирает информацию с китайских интернет-сервисов и переводит её на русский. "Когда наши туристы выезжают в Китай, они сталкиваются с рядом трудностей. Самая большая - языковой барьер. Наше приложение поможет его преодолеть", - пояснил директор ООО "Будущее сегодня" Михаил Деревянко.

Также стороны готовы расширить поставку древесины в Китай, создать в обеих странах спортивные лагеря для школьников, развивать культурные и гуманитарные проекты, межвузовское сотрудничество. Так, ОмГТУ договорился о том, что будущие омские инженеры будут проходить стажировки на китайских предприятиях.

- Основную надежду мы возлагаем на Китайский нефтяной университет. Он очень престижный и входит в топ вузов, который готовит элиту для работы в экономике Китая. В скором времени состоится церемония подписания документа о сотрудничестве между нашими университетами, - рассказала замначальника управления коммуникационной политики Омского государственного технического университета Александра Козулина.