Синоптики предупреждают ещё об одной неделе ночных заморозков

Минусовая температура продержится в Омской области до начала октября.

Обь-Иртышское УГМС сообщает о том, что с 27 сентября по 2 октября местами по региону сохранятся ночные заморозки до -1...-6°С.

В связи с ухудшением погодных условий водителям напоминают о необходимости своевременно поменять летние автомобильные шины на зимние.

В целом последняя неделя сентября будет холодной, температурный фон - ниже нормы. При этом октябрь, по предварительному прогнозу, будет теплее обычного.