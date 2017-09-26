Синоптики предупреждают ещё об одной неделе ночных заморозков
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 14:50, последнее обновление 26 сентября 2017, 16:05  •  печать

Синоптики предупреждают ещё об одной неделе ночных заморозков

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Минусовая температура продержится в Омской области до начала октября.

Обь-Иртышское УГМС сообщает о том, что с 27 сентября по 2 октября местами по региону сохранятся ночные заморозки до -1...-6°С.

В связи с ухудшением погодных условий водителям напоминают о необходимости своевременно поменять летние автомобильные шины на зимние.

В целом последняя неделя сентября будет холодной, температурный фон - ниже нормы. При этом октябрь, по предварительному прогнозу, будет теплее обычного.

Теги  •  #заморозки #Обь-Иртышское УГМС

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Комментарии
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Макс Павлов  •  26 сентября 2017, 15:32

Дело движется к зиме, ничего удивительного, хотя пока что к подобным морозам еще нужно адаптироваться.

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