Синоптики предупреждают ещё об одной неделе ночных заморозков

Обь-Иртышское УГМС сообщает о том, что с 27 сентября по 2 октября местами по региону сохранятся ночные заморозки до -1...-6°С.
В связи с ухудшением погодных условий водителям напоминают о необходимости своевременно поменять летние автомобильные шины на зимние.
В целом последняя неделя сентября будет холодной, температурный фон - ниже нормы. При этом октябрь, по предварительному прогнозу, будет теплее обычного.
Дело движется к зиме, ничего удивительного, хотя пока что к подобным морозам еще нужно адаптироваться.