В каждом третьем доме Омска ещё нет отопления
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 09:36, последнее обновление 26 сентября 2017, 09:55  •  печать

В каждом третьем доме Омска ещё нет отопления

Автор:

За минувшие сутки тепло подано более чем в две тысячи домов омичей.

В городе продолжается подключение к теплу объектов жилого фонда и социальной сферы. Накануне отопление было в 1231 многоквартирном доме, а к сегодняшнему утру - уже в 3900. Это примерно две трети от общего количества жилья в Омске. Наибольший процент выполнения - более 70 % - достигнут в Октябрьском и Центральном округах.

Отопительный сезон в Омске начался 20 сентября. В первую очередь к теплу подключали медицинские и образовательные учреждения. Собственникам многоквартирных домов, которые до сих пор остаются без отопления, следует обратиться в свою управляющую компанию.

Теги  •  #отопительный сезон

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омские следователи раскрыли убийство 11-летней давности  •  сегодня, 12:18  •   1
Омичи поразили судей на чемпионате Европы по аэродэнсу  •  сегодня, 12:10
Омича оштрафовали на тысячу рублей за запрещённую песню  •  сегодня, 11:57
Омским фольклористам раздали премии губернатора  •  сегодня, 11:28
В Омске следователи начали проверку случая гибели пенсионеров во время пожара  •  сегодня, 11:17
В Омской области стали строить меньше жилья  •  сегодня, 10:58
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400