В каждом третьем доме Омска ещё нет отопления

За минувшие сутки тепло подано более чем в две тысячи домов омичей.

В городе продолжается подключение к теплу объектов жилого фонда и социальной сферы. Накануне отопление было в 1231 многоквартирном доме, а к сегодняшнему утру - уже в 3900. Это примерно две трети от общего количества жилья в Омске. Наибольший процент выполнения - более 70 % - достигнут в Октябрьском и Центральном округах.

Отопительный сезон в Омске начался 20 сентября. В первую очередь к теплу подключали медицинские и образовательные учреждения. Собственникам многоквартирных домов, которые до сих пор остаются без отопления, следует обратиться в свою управляющую компанию.