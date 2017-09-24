Дождь и снег будут идти в Омске всю неделю
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 24 сентября 2017, 15:30, последнее обновление 24 сентября 2017, 16:41  •  печать

Дождь и снег будут идти в Омске всю неделю

Автор:

Последние дни сентября в регионе будут холоднее обычного.

В эти выходные в Омской области выпал первый снег. Как сообщают синоптики, погодные условия до конца сентября будут формироваться под влиянием антициклонального поля и высотной глубокой ложбины. Это приведёт к тому, что температура воздуха понизится ниже нормы.

Перемещение очага холода вызовет заток холодной воздушной массы. Температура воздуха ночью понизится до отрицательных значений. В отдельные дни пройдут осадки в виде дождя и снега, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Добавим, что на октябрь специалисты дают более позитивный прогноз. Ожидается, что в следующем месяце температурный фон будет выше нормы.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Макс Павлов  •  24 сентября 2017, 16:32

Бабье лето и так задержалось дольше чем обычно, можно и снежок потоптать, лично я уже соскучился :) .

Ответить
Последние новости
На трассе Омской области произошла трагедия, столкнулись КАМАЗ и фура  •  сегодня, 12:59  •   2
В центре Омска мужчина сильно пострадал под колёсами Тойоты  •  сегодня, 10:41  •   5
"Авангард" - "Локомотив". Обзор матча  •  вчера, 20:53  •   4  •  
Омское свиное сало пыталось притвориться "белорусским гостинцем"  •  вчера, 20:38  •   4
Омский "Авангард" на домашнем льду разгромил "Локомотив"  •  вчера, 19:29  •   5
У омича в день рождения друг угнал машину  •  вчера, 13:11  •   5
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400