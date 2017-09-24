Дождь и снег будут идти в Омске всю неделю

В эти выходные в Омской области выпал первый снег. Как сообщают синоптики, погодные условия до конца сентября будут формироваться под влиянием антициклонального поля и высотной глубокой ложбины. Это приведёт к тому, что температура воздуха понизится ниже нормы.
Перемещение очага холода вызовет заток холодной воздушной массы. Температура воздуха ночью понизится до отрицательных значений. В отдельные дни пройдут осадки в виде дождя и снега, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.
Добавим, что на октябрь специалисты дают более позитивный прогноз. Ожидается, что в следующем месяце температурный фон будет выше нормы.
Бабье лето и так задержалось дольше чем обычно, можно и снежок потоптать, лично я уже соскучился :) .