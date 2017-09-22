Омичи не будут служить в горячих точках
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 22:15, последнее обновление 22 сентября 2017, 22:22  •  печать

Омичи не будут служить в горячих точках

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В этот призыв по области наберут две тысячи новобранцев, но в горячие точки поедут только контрактники.

1 октября стартует традиционная осенняя призывная компания. Длиться она будет до 31 декабря. В вооружённые силы России планируется призвать 2000 омичей.

В минувшую призывную кампанию в армию отправили служить 1,6 тысяч омичей. По словам военного комиссара Омской области Владимира Воронкова, происшествий во время кампании не было выявлено. План был полностью выполнен. Часть призывников отправили в северные зоны, часть – на юг России, некоторые даже попали в Крым. Лучшими районами по весеннему призыву были названы Кировский округ, Азовский, Одесский, Тюкалинский, Полтавский и Черлакский районы.Отмечается, что 90% омских призывников в этом сезоне отправят в сухопутные войска, другую часть в Национальную гвардию и в ВДВ.

Матерей призывников успокоили, что их детей не будут оправлять в опасные точки – Афганистан, Сирию и Ирак. Туда поедут только контрактники.

 

Теги  •  #армия #призыв #призывная кампания

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