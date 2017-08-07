На первом этапе "Рембата" в Омске российская команда обошла сборную Китая

Во время гонки участники преодолели противотанковый ров, метровый брод, а также проехали по площадке с неровностями.

На полигоне Омского автобронетанкового инженерного института завершился первый этап международного конкурса "Рембат". Соревнования проходят в рамках Армейских международных игр.

В первый день соревновались экипажи ремонтно-эксплуатационных машин (РЭМ) и экипажи мастерских технического обслуживания (МТО). Во второй день в соревнованиях участвовали экипажи бронированных ремонтно-эксплуатационных машин (БРЭМ).

Задачей экипажей МТО и РЭМ стала разгрузка железнодорожного вагона с использованием крана-манипулятора, замена повреждённого колеса, а также поднятие танка Т-72 с помощью пневматического домкрата. Кроме того, экипажи РЭМ вытаскивали повреждённое авто и транспортировали его способом полупогрузки, а БРЭМ - вытащили застрявший танк и выполнили ещё три задания. Также команды прошли полосу препятствий, на которой их ждали противотанковый ров, метровый брод и площадка с неровностями.

По итогам первого этапа лидером стала команда Вооружённых Сил России. Она набрала 200 баллов. Второе место досталось военнослужащим из Китая. А третье - команде из Казахстана. Отметим, что военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного института участвуют в соревнованиях во вне командном зачёте. Впереди ещё три этапа конкурса.

Напомним, международный конкурс по обслуживанию бронетанковой техники проходит в Омске с 5 по 10 августа. В конкурсе "Рембат" соревнуются команды из России, Китая, Казахстана и Омского автобронетанкового инженерного института. В каждой команде по 28 человек.