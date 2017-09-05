Экономическую ситуацию на "Омсктрансмаше" спасут танки Т-80

Между научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод" и Министерством обороны РФ заключён ряд контрактов на производство и поставку бронетехники, в том числе контракт на капитальный ремонт с глубокой модернизацией танков Т-80. Об этом сообщает портал областного правительства.

Выпуск "восьмидесяток" начался на Омском заводе транспортного машиностроения в 1980-90-х годах. Сейчас на вооружении российской армии состоит несколько тысяч Т-80. Модернизация позволит повысить тактико-технические характеристики машины.

Омичи рассчитывает на этот госзаказ, полагая, что он позволит наладить экономическую ситуацию на предприятии.

- Заказ - знаковое для нашего предприятия событие, которое позволит дополнительно увеличить загрузку производственных мощностей "Омсктрансмаша", а также наладить экономическую ситуацию на заводе, - отметил генеральный директор АО "Омсктрансмаш" Игорь Лобов.

По данным специализированных блогов, новая версия Т-80 получит целый ряд улучшений, в том числе новую систему управления огнём и дополнительное бронирование. Ранее омский завод производил модернизацию танков Т-72 в вариант Т-72Б3. "Восьмидесятка" оснащена газотурбинным двигателем мощностью в тысячу лошадиных сил. Максимальная скорость - 70 км/ч. Вооружён 125 миллиметровой пушкой и спаренным с ней пулемётом.