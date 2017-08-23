Сергей Шойгу посетил стенд Омского радиозавода
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 23 августа 2017, 11:07  •  печать

Сергей Шойгу посетил стенд Омского радиозавода

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Министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу посетил на военно-техническом форуме "Армия-2017" стенд Омского радиозавода.

Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу в рамках III Международного военно-технического форума "Армия-2017" посетил стенд Омского производственного объединения "Радиозавод им. А. С. Попова". Предприятие представило новую концепцию использования радиорелейной связи в тактическом звене управления Вооружённых Сил Российской Федерации.

Добавим, что III Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа 2017 года в городе Кубинка Московской области. Цель форума - стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации; стимулирование деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций Минобороны России и ОПК.

Теги  •  #радиозавод имени Попова #Сергей Шойгу #стенд #форум

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