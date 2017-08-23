Сергей Шойгу посетил стенд Омского радиозавода

Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу в рамках III Международного военно-технического форума "Армия-2017" посетил стенд Омского производственного объединения "Радиозавод им. А. С. Попова". Предприятие представило новую концепцию использования радиорелейной связи в тактическом звене управления Вооружённых Сил Российской Федерации.

Добавим, что III Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа 2017 года в городе Кубинка Московской области. Цель форума - стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации; стимулирование деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций Минобороны России и ОПК.