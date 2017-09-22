Губернатор раздал 31 самосвал

На обновление технического парка предприятий дорожного комплекса из областного бюджета направлено более 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Автомобили, которые поступили в распоряжение ДРСУ, имеют грузоподъёмность 20 тонн, оснащены передними и боковым отвалами, щёткой, бункерами для песко-соляной смеси и будут использоваться в течение всего года. Высокие технические характеристики автомобиля позволяют производить очистку автомобильных дорог от снега со скоростью 40 км/ч.

"Это первое в 2017 году, но не последнее обновление парка дорожной техники, - отметил губернатор Виктор Назаров. - Правительством Омской области принято решение дополнительно направить на обновление техники ещё 79,7 млн руб. До конца года будет приобретено ещё семь единиц техники для укладки асфальтобетона. Это будут фреза, асфальтоукладчик, катки", - отметил губернатор Виктор Назаров.

По сообщению облправительства, в 2012 году было приобретено 53 машины на 100 млн рублей, год спустя ещё 69 единиц техники, в 2014 году передан 41 автомобиль. В 2015 году направлено свыше 122 млн рублей на оплату лизинговых платежей за поставленную технику. В прошлом году затраты на приобретение 73 единиц дорожной техники составили 300 млн рублей.

По словам губернатора, за пять лет парк дорожной техники региона пополнился на 240 автомобилей. На модернизацию парка дорожных предприятий в общей сложности направлено более 900 млн.