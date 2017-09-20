Облправительство подарило Омску транспортную развязку
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 15:43, последнее обновление 20 сентября 2017, 15:54  •  печать

Облправительство подарило Омску транспортную развязку

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Построенный у "Арены Омск" на средства областного бюджета дорожный объект передали в собственность муниципалитета.

Сегодня, 20 сентября, на заседании правительства Омской области был рассмотрен вопрос передачи на баланс города транспортной развязки на улице Лукашевича. Объект был построен на средства областного бюджета в рамках реализации программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области до 2025 года", его балансовая стоимость составляет более 246 млн руб. 

- Недвижимое имущество построено в целях улучшения пропускной способности улицы Лукашевича, транспортного сообщения в микрорайоне "Прибрежный" города Омска и фактически используется для подъезда к жилым домам и объектам городской инфраструктуры, расположенным в данном микрорайоне, - сообщил в ходе заседания министр имущественных отношений Борис Смольников. 

- Согласно федеральному закону, мы обязаны передать городу объект, расположенный на его территории. Вот они обрадуются, - отметил губернатор Виктор Назаров.

После передачи имущества в муниципальную собственность ответственность за него будет нести Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска.

Теги  •  #Арена Омск #Борис Смольников #Виктор Назаров #дорожная развязка #правительство

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