Облправительство подарило Омску транспортную развязку

Построенный у "Арены Омск" на средства областного бюджета дорожный объект передали в собственность муниципалитета.

Сегодня, 20 сентября, на заседании правительства Омской области был рассмотрен вопрос передачи на баланс города транспортной развязки на улице Лукашевича. Объект был построен на средства областного бюджета в рамках реализации программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области до 2025 года", его балансовая стоимость составляет более 246 млн руб.

- Недвижимое имущество построено в целях улучшения пропускной способности улицы Лукашевича, транспортного сообщения в микрорайоне "Прибрежный" города Омска и фактически используется для подъезда к жилым домам и объектам городской инфраструктуры, расположенным в данном микрорайоне, - сообщил в ходе заседания министр имущественных отношений Борис Смольников.

- Согласно федеральному закону, мы обязаны передать городу объект, расположенный на его территории. Вот они обрадуются, - отметил губернатор Виктор Назаров.

После передачи имущества в муниципальную собственность ответственность за него будет нести Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска.