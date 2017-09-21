Губернатор Омской области лишил министра 10 % премии
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 16:23, последнее обновление 21 сентября 2017, 16:39  •  печать

Губернатор Омской области лишил министра 10 % премии

Автор:

Глава региона Виктор Назаров заявил, что за плохую работу будет наказывать своих подчинённых рублём.

Сегодня, 21 сентября, на заседании совета по развитию инвестиций при губернаторе Омской области глава региона лишил части премии министра имущественных отношений Бориса Смольникова. Поводом для этого стала ситуация с поддержкой предпринимателей. Министр во время доклада сообщил, что в регионе принят десяток нормативных актов, по которым предприниматели могут получить господдержку. Когда губернатор спросил, сколько бизнесменов уже получили помощь, Борис Смольников ответил, что всего один. Виктор Назаров заявил, что лишает министра 10 % премии за плохую инвестиционную деятельность.

Мало того, губернатор пригрозил, что так будет поступать с каждым, кто будет демонстрировать такие же "достижения" в работе с бизнесом. За свои недоработки высокопоставленные чиновники будут рассчитываться рублём. "Это касается всех, кто плохо работает с предпринимателями. Каждый месяц будем срезать премию на 10 процентов", - приводит слова губернатора РИА "Омскинформ".

Теги  •  #бизнес #Борис Смольников #Виктор Назаров #премия

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омичи получили 150 тысяч карт "Мир"  •  сегодня, 17:54  •   1
За счёт областного бюджета построят дороги к омским предприятиям  •  сегодня, 17:37
В Омске дачные свинофермы уличили в нарушениях  •  сегодня, 17:33
Омские садоводы могут избавиться от излишков урожая в эти выходные  •  сегодня, 17:19
Омичи напишут "Большой этнографический диктант"  •  сегодня, 17:10
Омичей отнесли к активным приверженцам ЗОЖ  •  сегодня, 16:46
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400