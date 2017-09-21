Губернатор Омской области лишил министра 10 % премии

Сегодня, 21 сентября, на заседании совета по развитию инвестиций при губернаторе Омской области глава региона лишил части премии министра имущественных отношений Бориса Смольникова. Поводом для этого стала ситуация с поддержкой предпринимателей. Министр во время доклада сообщил, что в регионе принят десяток нормативных актов, по которым предприниматели могут получить господдержку. Когда губернатор спросил, сколько бизнесменов уже получили помощь, Борис Смольников ответил, что всего один. Виктор Назаров заявил, что лишает министра 10 % премии за плохую инвестиционную деятельность.

Мало того, губернатор пригрозил, что так будет поступать с каждым, кто будет демонстрировать такие же "достижения" в работе с бизнесом. За свои недоработки высокопоставленные чиновники будут рассчитываться рублём. "Это касается всех, кто плохо работает с предпринимателями. Каждый месяц будем срезать премию на 10 процентов", - приводит слова губернатора РИА "Омскинформ".