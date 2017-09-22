В Омске барахолку Птичьего рынка могут перенести на левый берег
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 14:20, последнее обновление 22 сентября 2017, 14:25  •  печать

В Омске барахолку Птичьего рынка могут перенести на левый берег

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Торговцам, которые размещаются по выходным на улице Лизы Чайкиной, недалеко от администрации Октябрьского округа, возможно, придётся переехать на Левобережную оптовку.

Как сообщил "Омск Здесь" источник в мэрии, торговый комплекс, который называют "Хитрым рынком" на улице Ипподромной, останется на своём прежнем месте. А тех, кто торгуют бывшими в употреблении вещами, книгами, значками, медалями и прочим скарбом, попросят переместиться. Ведь сейчас они, торгуя на улице Б. Хмельницкого, по сути занимают территорию завода - ПО им. Баранова, который считается режимным предприятием. Так в городе может появиться законный полноценный блошиный рынок.

Начальник управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов на эту тему говорит осторожно.

О переносе рынка говорить пока рано. Мы рассматривали вопрос переноса рынка, но сейчас ещё ведутся переговоры с администрацией "Торгового города", которая планировала строить павильон недалеко от торгового комплекса "Лента". Когда все договорённости будут достигнуты, мы вынесем этот вопрос на рассмотрение исполняющему обязанности мэра Сергею Петровичу Фролову, после чего он будет принимать решение о переносе блошиного рынка.

Теги  •  #Лента #Михаил Щелконогов #Хитрый рынок

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Комментарии
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Макс Павлов  •  22 сентября 2017, 14:32

Неприятно конечно, но главное, что барахолка продолжит свое существование, довольно популярное все-таки место.

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