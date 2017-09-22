Фестиваль DrinkFest, на котором должны выступить Bad Boys Blue, перенесли на май
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 08:19, последнее обновление 22 сентября 2017, 08:22  •  печать

Фестиваль DrinkFest, на котором должны выступить Bad Boys Blue, перенесли на май

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Организаторы сообщают, что фестиваль напитков пройдёт 19 мая следующего года.

Организатор музыкального фестиваля напитков DrinkFest - Агентство развития и инвестиций Омской области информирует о переносе мероприятия с 23 сентября 2017 года на 19 мая 2018 года.

- По независящим от нас обстоятельствам проведение фестиваля мы переносим на 19 мая следующего года. Культурно-развлекательная программа, в которую включены выступления Herb McCoy с The real Bad Boys Blue и известными омскими группами, тематика и место проведения фестиваля (парк "На Королева", ул. Королева, 20) остаются без изменений, - поясняют в Агентстве.

Напомним, по задумке создателей DrinkFest его гости смогут дегустировать медовуху, пиво, квас, морсы, газировку, сок, а также кофе и чай. Планировалось сделать фестиваль ещё и музыкальным. Вход в парк будет платным. Сюда могут попасть только омичи старше 18 лет. Уже приобретенные билеты будут действовать до 19 мая.

- Все желающие могут вернуть деньги за билеты, которые были приобретены в "Городских зрелищных кассах" и в других точках продаж, - добавили организаторы.

Теги  •  #парк #спиртное #фестиваль

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